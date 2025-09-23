© 2025 KPCW

Rocky Mountain Power otorga 261 mil dólares a organizaciones del condado de Summit y de Mountain West

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 23, 2025 at 4:47 AM MDT
Trappist Monk Monastery is a newly preserved agricultural open space in the Ogden Valley.
Summit Land Conservancy
Las subvenciones de Rocky Mountain Power ayudan a las organizaciones locales que trabajan para proteger los paisajes naturales.

Rocky Mountain Power está otorgando subvenciones a más de 50 organizaciones sin fines de lucro en Idaho, Utah y Wyoming, y cuatro en el condado de Summit han sido elegidas.

En total, la Fundación Rocky Mountain Power distribuyó $261,000 para apoyar una serie de iniciativas de mejora comunitaria y medioambientales.

En Wasatch Back, Summit Community Gardens & EATS, Summit Land Conservancy, la Utah Olympic Legacy Foundation y el Wasatch Wildlife Conservation Center.

Cada subvención es generalmente de menos de $10,000, con la mayoría entre $2,000 y $5,000.

La última ronda de financiación forma parte de los ciclos trimestrales de subvenciones de la fundación que ayudan a las organizaciones que protegen los paisajes naturales del oeste a través de iniciativas como viviendas asequibles, apoyo a la fuerza laboral, conservación del ecosistema, restauración de senderos y educación al aire libre.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver