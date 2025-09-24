Líderes prometen una reforma después de la investigación de la oficina del sheriff del condado de Wasatch

La Oficina del Gerente del Condado de Wasatch contrató en marzo al juez retirado Richard McKelvie para revisar las acusaciones.

McKelvie publicó sus hallazgos el 19 de septiembre en un informe de 65 páginas.

Entre las acusaciones detalladas en el informe se encontraban el mal uso de los recursos del condado, el favoritismo percibido y las represalias contra los empleados que plantearon sus preocupaciones.

A raíz del informe, el gerente del condado Dustin Grabau dijo que espera que la comunidad se sienta tranquila de que sus preocupaciones fueron tomadas en serio.

También animó a la gente a contactar con ellos lo antes posible ante cualquier preocupación, señalando que el juez revisó quejas de años.

“Algunas de las acusaciones tratan sobre asuntos que tienen más de siete años”, dijo. “Mi esperanza es que los empleados vean a través de este proceso que realmente queremos abordar sus preocupaciones, y que nuestras políticas proporcionan mecanismos para que los empleados puedan plantear esos problemas”.

El informe de McKelvie documenta dos casos en los que los ayudantes fueron puestos en licencia después de presentar quejas contra la oficina. Por separado, una oficial de correccionales fue puesta en licencia pagada después de aceptar hablar con McKelvie.

El juez escribió: “El momento dejó una clara impresión de que poner a esta empleada en licencia administrativa fue un acto de represalia en respuesta a su entrevista conmigo.” Dijo que otros empleados dudaban en cooperar con la investigación por temor a las consecuencias.

Grabau dijo que su personal está abierto a escuchar cualquier preocupación de los empleados del sheriff sobre posibles represalias.

“Pueden ir a mi oficina, pueden ir al concejo del condado, pueden ir a la oficina del fiscal del condado”, dijo.

La oficina de Grabau compartió una lista de cómo planea responder al informe. En muchos casos, tiene la intención de estandarizar las políticas y prácticas.

Grabau dijo que hay una diferencia entre las políticas a nivel de condado y las políticas a nivel de departamento, y los líderes del condado planean revisar algunas de esas políticas para asegurarse de que sean justas.

El juez también recomendó una auditoría de la oficina del sheriff. Describió acusaciones de que el sheriff Jared Rigby organizó un banquete postelectoral y compró regalos para otros miembros de la Asociación de Sheriffs de Utah utilizando fondos del condado.

Rigby supuestamente también usó su vehículo del condado para ir a un segundo trabajo con el departamento de policía de la Universidad Brigham Young.

Grabau dijo que ya ha tomado medidas hacia una auditoría.

“De hecho, ya me he reunido con nuestro secretario-auditor, Joey Granger, para investigar los asuntos según lo recomendado por el informe, y todavía están en el proceso de recopilar información”, dijo.

A finales de agosto, el juez le había facturado al condado unos $34,000 por su investigación. Grabau dijo que espera que ese costo aumente en unos pocos miles de dólares a finales de este mes.

El trabajo de McKelvie no incluyó la investigación de ninguna acusación de conducta criminal en la oficina del sheriff. Una investigación separada de la Oficina del Sheriff del Condado de Cache no encontró ninguna conducta criminal imputable, según una nota al pie de página en el informe de McKelvie.

Rigby emitió un comunicado el martes en respuesta a la investigación. Dijo que la oficina del sheriff será “progresiva, positiva e inclusiva” al implementar algunas de las recomendaciones del juez y ofrecer oportunidades de desarrollo a los empleados.

Anunció la creación de una nueva División de Estándares Profesionales que se encargará de las investigaciones internas e informará directamente al sheriff. Y dijo que la oficina del sheriff buscará la acreditación y auditorías regulares de una organización profesional independiente.

“Se necesitará a todos nosotros en la oficina y en la comunidad para hacer cambios positivos y mejorar los servicios que proporcionamos”, escribió.

