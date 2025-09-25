La mayoría de los estudiantes de Wasatch Back son competentes en inglés, matemáticas y ciencias
Utah publicó recientemente los resultados de exámenes estandarizados para los distritos de todo el estado. Los estudiantes de tres distritos de Wasatch Back se desempeñaron mejor que los promedios estatales.
Cada primavera, los estudiantes de Utah toman una evaluación estatal para determinar si cumplen con los estándares de aprendizaje del estado. Aquellos en los grados 3 a 8 toman el examen Readiness Improvement Success Empowerment, o RISE. Los estudiantes en los grados 9 y 10 toman el examen Utah Aspire Plus.
Ambos exámenes estandarizados evalúan el conocimiento de los estudiantes en artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias.
Según los resultados publicados recientemente por la Junta de Educación del Estado de Utah, la mayoría de los estudiantes del Estado Colmena no cumplen con los estándares estatales en ninguna de esas áreas temáticas principales.
Solo el 42.3% son competentes en matemáticas, el 48.6% son competentes en ciencias y el 48.4% son competentes en artes del lenguaje inglés.
Pero tres de los cuatro distritos escolares de Wasatch Back se están desempeñando mejor en promedio, con el Distrito Escolar de Park City a la cabeza.
Casi el 73% de los estudiantes de Park City son competentes en artes del lenguaje inglés, el 60% son competentes en matemáticas y el 71% son competentes en ciencias. El inglés vio el mayor aumento en la competencia con un alza de casi el 12% desde 2024. Los estudiantes de Park City también mejoraron sus puntajes de matemáticas y ciencias en un 4% y 5.5% respectivamente.
El Distrito Escolar de North Summit quedó en segundo lugar en los puntajes de matemáticas y ciencias de Wasatch Back, con casi el 58% de los estudiantes competentes en matemáticas y más del 62% competentes en ciencias. Poco más del 52% de los estudiantes fueron competentes en artes del lenguaje inglés.
Los puntajes fueron alrededor de los mismos que en 2024, con caídas en matemáticas y ciencias y un alza del 2% en la competencia en artes del lenguaje inglés.
Los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Wasatch se destacaron en inglés, con casi el 59% obteniendo puntajes competentes. La mayoría de los estudiantes también fueron competentes en las otras asignaturas principales, con un 56% en matemáticas y casi un 58% en ciencias. Los puntajes de este año se mantuvieron alrededor de los niveles de competencia de 2024.
Los puntajes de los estudiantes del Distrito Escolar de South Summit fueron similares a los promedios estatales, con casi el 47% competente en artes del lenguaje inglés, casi el 43% competente en matemáticas y más del 47% competente en ciencias.
Los estudiantes de South Summit vieron las mayores ganancias en matemáticas, con un aumento de casi el 7% en los niveles de competencia de 2024 a 2025. Los puntajes de inglés y ciencias de este año fueron similares a los del año pasado.
Artículo traducido por Connor Hollison