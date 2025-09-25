La mayoría de los estudiantes de Wasatch Back son competentes en inglés, matemáticas y ciencias

Cada primavera, los estudiantes de Utah toman una evaluación estatal para determinar si cumplen con los estándares de aprendizaje del estado. Aquellos en los grados 3 a 8 toman el examen Readiness Improvement Success Empowerment , o RISE. Los estudiantes en los grados 9 y 10 toman el examen Utah Aspire Plus .

Ambos exámenes estandarizados evalúan el conocimiento de los estudiantes en artes del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias.

Según los resultados publicados recientemente por la Junta de Educación del Estado de Utah , la mayoría de los estudiantes del Estado Colmena no cumplen con los estándares estatales en ninguna de esas áreas temáticas principales.

Solo el 42.3% son competentes en matemáticas, el 48.6% son competentes en ciencias y el 48.4% son competentes en artes del lenguaje inglés.

Pero tres de los cuatro distritos escolares de Wasatch Back se están desempeñando mejor en promedio, con el Distrito Escolar de Park City a la cabeza.

Casi el 73% de los estudiantes de Park City son competentes en artes del lenguaje inglés, el 60% son competentes en matemáticas y el 71% son competentes en ciencias. El inglés vio el mayor aumento en la competencia con un alza de casi el 12% desde 2024. Los estudiantes de Park City también mejoraron sus puntajes de matemáticas y ciencias en un 4% y 5.5% respectivamente.

El Distrito Escolar de North Summit quedó en segundo lugar en los puntajes de matemáticas y ciencias de Wasatch Back, con casi el 58% de los estudiantes competentes en matemáticas y más del 62% competentes en ciencias. Poco más del 52% de los estudiantes fueron competentes en artes del lenguaje inglés.

Los puntajes fueron alrededor de los mismos que en 2024, con caídas en matemáticas y ciencias y un alza del 2% en la competencia en artes del lenguaje inglés.

Los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Wasatch se destacaron en inglés, con casi el 59% obteniendo puntajes competentes. La mayoría de los estudiantes también fueron competentes en las otras asignaturas principales, con un 56% en matemáticas y casi un 58% en ciencias. Los puntajes de este año se mantuvieron alrededor de los niveles de competencia de 2024.

Los puntajes de los estudiantes del Distrito Escolar de South Summit fueron similares a los promedios estatales, con casi el 47% competente en artes del lenguaje inglés, casi el 43% competente en matemáticas y más del 47% competente en ciencias.

Los estudiantes de South Summit vieron las mayores ganancias en matemáticas, con un aumento de casi el 7% en los niveles de competencia de 2024 a 2025. Los puntajes de inglés y ciencias de este año fueron similares a los del año pasado.

Artículo traducido por Connor Hollison