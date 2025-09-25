Vecinos en contra del proyecto de vivienda Clark Ranch forman un grupo de oposición

El Municipio de Park City se está asociando con el desarrollador Alexander Co. para construir más de 200 unidades de vivienda, en su mayoría asequibles, en una parcela de aproximadamente 10 acres justo al sur de Park City Heights, cerca de la Autopista 40 de EE. UU.

Los vecinos de Park City Heights han formado ahora “Keep Clark Ranch Wild” , un nuevo grupo para crear conciencia sobre los problemas potenciales que ven con el proyecto de vivienda.

La Comisión de Planificación de Park City escuchó a varios miembros del grupo en su reunión del 24 de septiembre.

“Nuestra intención no es prohibir el desarrollo de vivienda asequible, sino más bien asegurar que cualquier vivienda asequible subsidiada ocurra de manera responsable, y que el espacio abierto sea protegido donde está destinado”, dijo Jeff Iannacone, residente de Park City Heights.

Iannacone dijo que la comisión de planificación debería dejar de revisar una rezonificación hasta que se evalúen otros aspectos del proyecto.

El concejo municipal ha estado dividido en su apoyo al proyecto , con dos concejales en contra de la propuesta, en gran parte debido a su ubicación.

John Greenfield, que vive en vivienda asequible en Park City Heights, dijo que el estudio de la ciudad de 2023 sobre la tierra muestra que el sitio no es adecuado para vivienda por varias razones, incluidas pendientes pronunciadas, altos costos de construcción y falta de servicios cercanos.

Haciendo referencia al plan del estado para expandir la cercana Autopista 40 , Greenfield también dijo que una nueva vía de servicio al vecindario podría agregar una cantidad insostenible de tráfico al área de Richardson Flat.

“Es una garantía que los locales, los esquiadores y los conductores de viajes compartidos usarán cada vez más las vías de servicio y los vecindarios adyacentes para evitar la congestión de la autopista”, dijo Greenfield.

La comisión de planificación no votó sobre el proyecto el 24 de septiembre, sino que ofreció comentarios iniciales sobre la rezonificación de la parcela.

La mayoría de los comisionados dijeron que necesitaban más información, incluyendo un estudio de tráfico e informes geotécnicos, antes de tomar una decisión final.

La ciudad compró el rancho Clark en 2014 por más de 6 millones de dólares. La propiedad abarca más de 300 acres a lo largo de ambos lados de la Autopista 40.

El próximo mes el Concejo Municipal de Park City comenzará las discusiones sobre una servidumbre de conservación en la tierra que no está prevista para vivienda, en asociación con Utah Open Lands.

La comisión de planificación revisará el proyecto del rancho Clark el 8 de octubre.

El Municipio de Park City es un partidario financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison