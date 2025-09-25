© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Hallan muerto a kayakista desaparecido del condado de Salt Lake en el embalse de Echo

KPCW | By Connor Thomas
Published September 25, 2025 at 8:11 AM MDT
Updated September 25, 2025 at 8:11 AM MDT
Echo Reservoir is located near the junction of interstates 80 and 84, north of Coalville in Summit County.
Victoria Ditkovsky
/
Adobe Stock
El embalse de Echo se encuentra cerca del cruce de las interestatales 80 y 84, al norte de Coalville en el condado de Summit.

La Oficina del Sheriff del Condado de Summit dijo que el hombre fue encontrado muerto y recuperado del agua alrededor de la 1:30 a.m. del miércoles.

Se le ha identificado como un hombre de 56 años del condado de Salt Lake.

La oficina del sheriff dijo que fue contactada por primera vez por el hijo adulto del hombre desaparecido alrededor de las 5:30 p.m. del martes. El hijo había visto a su padre por última vez en el embalse de Echo alrededor de las 4:30 p.m.

Equipos de Búsqueda y Rescate del Condado de Summit y varias agencias asociadas respondieron y recuperaron el kayak que se creía que el hombre había estado usando.

Continuaron buscando en el embalse, utilizando equipo de sonar, hasta que el hombre fue encontrado muerto y sacado del agua.

La Oficina del Médico Forense de Utah determinará la causa de la muerte mientras la oficina del sheriff investiga el incidente.

La oficina del sheriff extendió sus condolencias a la familia del hombre y su agradecimiento a las agencias asociadas que asistieron.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas