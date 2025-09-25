Hallan muerto a kayakista desaparecido del condado de Salt Lake en el embalse de Echo

Se le ha identificado como un hombre de 56 años del condado de Salt Lake.

La oficina del sheriff dijo que fue contactada por primera vez por el hijo adulto del hombre desaparecido alrededor de las 5:30 p.m. del martes. El hijo había visto a su padre por última vez en el embalse de Echo alrededor de las 4:30 p.m.

Equipos de Búsqueda y Rescate del Condado de Summit y varias agencias asociadas respondieron y recuperaron el kayak que se creía que el hombre había estado usando.

Continuaron buscando en el embalse, utilizando equipo de sonar, hasta que el hombre fue encontrado muerto y sacado del agua.

La Oficina del Médico Forense de Utah determinará la causa de la muerte mientras la oficina del sheriff investiga el incidente.

La oficina del sheriff extendió sus condolencias a la familia del hombre y su agradecimiento a las agencias asociadas que asistieron.

Artículo traducido por Connor Hollison