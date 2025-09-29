Ciclistas de montaña que usan el nuevo transporte de Bonanza Flat "como un telesquí"

Park City extendió la ruta del autobús morado en julio para comenzar a dar servicio a los senderos de Bonanza Flat y Bloods Lake, dos populares centros de recreación en las elevaciones superiores de la Cordillera Wasatch.

En promedio, la ruta ha visto más de 400 pasajeros diarios durante los fines de semana de este verano. Sin embargo, recientemente, el sábado 20 de septiembre, hubo más de 800 pasajeros, lo que el personal de la ciudad atribuyó al cambio de los colores otoñales en la zona.

El gerente de tránsito de Park City, Bill DeGroot, dijo que ese día había una cola constante de unas 25 personas esperando durante horas para subir.

"Estamos viendo mucha gente que hace viajes de ida y vuelta y lo usa como una especie de telesquí", dijo DeGroot al Consejo de Park City el 25 de septiembre. "Ese es el propósito perfecto para ese tipo de servicio: ver cómo podemos tener un menor impacto por el uso de un solo automóvil y un mayor impacto por el tránsito".

Park City comenzó a cobrar por el estacionamiento en los senderos de Bonanza Flat por primera vez este año. El nuevo servicio de tránsito se lanzó al mismo tiempo para ofrecer a los excursionistas y ciclistas una manera de disfrutar los senderos sin tener que pagar tarifas de estacionamiento.

Park City emitió más de 1,200 permisos de estacionamiento gratuitos a los residentes locales, lo que representa del 3% al 7% del uso total de estacionamiento en Bonanza Flat este año.

El coordinador de Senderos y Espacios Abiertos de Park City, Billy Kurek, dijo que las multas por estacionamiento en la vía pública en la zona han disminuido significativamente este año en medio de los cambios.

"Los últimos tres veranos, una gran parte de mis responsabilidades diarias como guardabosques y en el departamento de senderos era escribir multas en la calle", dijo Kurek. "Esta temporada, eso simplemente no ha ocurrido".

De cara al futuro, el departamento de tránsito planea explorar el acceso a Bonanza Flat durante el invierno.

Según los planes conceptuales presentados al Consejo de Park City el 25 de septiembre, el autobús morado llegaría hasta el comienzo del sendero Mid Mountain y regresaría. Un servicio de transporte separado, operado por un tercero, podría llevar a los esquiadores de fondo y a quienes usan raquetas de nieve a los senderos más altos de Bonanza Flat.

El autobús morado de Park City Transit continuará con su servicio regular de fin de semana a Bonanza Flat hasta el invierno. De lunes a jueves, el autobús sigue su ruta tradicional entre Old Town y el hotel Montage.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison