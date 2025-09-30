Sospechoso de tiroteo en iglesia de los Santos de los Últimos Días de Míchigan vivía anteriormente en Jeremy Ranch
Thomas Sanford fue condenado por conducción bajo los efectos del alcohol y delitos de tráfico hace más de una década.
La policía de Míchigan dice que Thomas Jacob Sanford, de 40 años, está acusado de tirar en un centro de reuniones de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, Míchigan, el 28 de septiembre.
El ex marine vivía en Burton, Míchigan, un suburbio de Flint.
La policía dice que Sanford usó un rifle de asalto en el tiroteo y estrelló su camioneta contra la iglesia, a la que prendió fuego.
Sanford fue abatido a tiros por las autoridades después de presuntamente haber matado a cuatro personas y herido a otras ocho.
The New York Times informa que el hombre de Míchigan tenía antecedentes en Utah. Alquiló una habitación en Jeremy Ranch, cerca de Park City, en 2010.
Sandra Winter dijo a The Times que él le alquiló por alrededor de un año y que estaba conmocionada al enterarse de que Sanford fue identificado como el presunto tirador.
Ella dijo que él hacía remoción de nieve y paisajismo para un negocio local y tenía ambiciones creativas como escultor.
KPCW encontró documentos judiciales que muestran que Sanford fue condenado por conducción bajo los efectos del alcohol y otras infracciones de tráfico mientras vivía en el Condado de Summit hace más de una década.
Las autoridades están buscando un motivo detrás del ataque, que el FBI ha categorizado como un "acto de violencia dirigida".
The New York Times informó que, según amigos y conocidos, Sanford desarrolló un odio hacia la Iglesia de Jesucristo después de una relación romántica que tuvo en Utah.
Winter dijo a The Times que Sanford se había enamorado de una mujer devota de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (SUD), y otros amigos dijeron que se volvió resentido con la iglesia cuando la relación terminó.
Un candidato al concejo municipal local de Míchigan dijo a The Detroit Free Press que se reunió con Sandford días antes del tiroteo en la iglesia mientras hacía campaña. El candidato dijo que Sandford había tenido una gran diatriba anti-SUD durante su conversación.
