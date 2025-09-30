Dónde conseguir las vacunas contra el COVID-19 y la gripe en Wasatch Back

El Departamento de Salud del Condado de Summit ofrecerá las vacunas contra el COVID-19 y la gripe en sus tres clínicas drive-thru Vax ‘n Go del 7 al 9 de octubre en Kamas, Coalville y Park City. Cada clínica estará abierta de 11 a.m. a 6 p.m. para residentes de 12 años o más.

No se requieren citas, pero se recomiendan encarecidamente . Los residentes no necesitarán seguro para recibir la vacuna contra la gripe.

El Departamento de Salud del Condado de Wasatch ofrecerá vacunas contra la gripe en sus clínicas drive-thru el 8 y 9 de octubre en el complejo de eventos de Heber.

Las directrices sobre las vacunas contra el COVID-19 han estado cambiando desde que los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se reunieron para tratar las recomendaciones en septiembre.

El viernes, la división de licencias del Departamento de Comercio de Utah otorgó a los farmacéuticos de Utah la autoridad para administrar la vacuna sin receta médica a personas de seis meses o más.

Sin embargo, eso podría cambiar. Los CDC aún no han actualizado su guía de vacunas y su decisión podría afectar futuros requisitos de receta para obtener la vacuna contra el COVID-19.

