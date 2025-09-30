Dónde conseguir las vacunas contra el COVID-19 y la gripe en Wasatch Back
Los departamentos de salud en Wasatch Back se están preparando para la temporada de resfriados y gripe con clínicas de vacunación para los residentes de los condados de Summit y Wasatch.
El Departamento de Salud del Condado de Summit ofrecerá las vacunas contra el COVID-19 y la gripe en sus tres clínicas drive-thru Vax ‘n Go del 7 al 9 de octubre en Kamas, Coalville y Park City. Cada clínica estará abierta de 11 a.m. a 6 p.m. para residentes de 12 años o más.
No se requieren citas, pero se recomiendan encarecidamente. Los residentes no necesitarán seguro para recibir la vacuna contra la gripe.
El Departamento de Salud del Condado de Wasatch ofrecerá vacunas contra la gripe en sus clínicas drive-thru el 8 y 9 de octubre en el complejo de eventos de Heber.
Las directrices sobre las vacunas contra el COVID-19 han estado cambiando desde que los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se reunieron para tratar las recomendaciones en septiembre.
El viernes, la división de licencias del Departamento de Comercio de Utah otorgó a los farmacéuticos de Utah la autoridad para administrar la vacuna sin receta médica a personas de seis meses o más.
Sin embargo, eso podría cambiar. Los CDC aún no han actualizado su guía de vacunas y su decisión podría afectar futuros requisitos de receta para obtener la vacuna contra el COVID-19.
Artículo traducido por Connor Hollison