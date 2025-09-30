© 2025 KPCW

Dónde conseguir las vacunas contra el COVID-19 y la gripe en Wasatch Back

KPCW | By Sydney Weaver
Published September 30, 2025 at 7:43 PM MDT
Band aid, vaccine or injection for covid and global virus in security, safety or wellness insurance. Doctor hands, medical employee or healthcare worker with plaster for happy or smile hospital woman.
Azeemud-Deen Jacobs
/
Adobe Stock
Tirita, vacuna o inyección para el covid y virus global en seguro de seguridad, protección o bienestar. Manos de doctor, empleado médico o trabajador de la salud con esparadrapo para mujer de hospital feliz o sonriente

Los departamentos de salud en Wasatch Back se están preparando para la temporada de resfriados y gripe con clínicas de vacunación para los residentes de los condados de Summit y Wasatch.

El Departamento de Salud del Condado de Summit ofrecerá las vacunas contra el COVID-19 y la gripe en sus tres clínicas drive-thru Vax ‘n Go del 7 al 9 de octubre en Kamas, Coalville y Park City. Cada clínica estará abierta de 11 a.m. a 6 p.m. para residentes de 12 años o más.

No se requieren citas, pero se recomiendan encarecidamente. Los residentes no necesitarán seguro para recibir la vacuna contra la gripe.

El Departamento de Salud del Condado de Wasatch ofrecerá vacunas contra la gripe en sus clínicas drive-thru el 8 y 9 de octubre en el complejo de eventos de Heber.

Las directrices sobre las vacunas contra el COVID-19 han estado cambiando desde que los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se reunieron para tratar las recomendaciones en septiembre.

El viernes, la división de licencias del Departamento de Comercio de Utah otorgó a los farmacéuticos de Utah la autoridad para administrar la vacuna sin receta médica a personas de seis meses o más.

Sin embargo, eso podría cambiar. Los CDC aún no han actualizado su guía de vacunas y su decisión podría afectar futuros requisitos de receta para obtener la vacuna contra el COVID-19.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver