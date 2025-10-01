© 2025 KPCW

Ocho centros de esquí de EE. UU. ya han tenido nevadas; Park City podría ser el siguiente

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 1, 2025 at 1:20 PM MDT
The first major snow of the season coats Old Town Park City Oct. 18, 2024.
Connor Thomas
/
KPCW
La primera nevada importante de la temporada de invierno 2024-2025 cayó en Old Town Park City el 18 de octubre de 2024.

Una tormenta a mediados de septiembre trajo nieve a siete centros de esquí en Colorado y otra espolvoreó la cima de las montañas de Montana unos días después. Ahora parece que los picos de Park City podrían ver algunos copos esta semana.

Se espera que las temperaturas en todo Wasatch Back desciendan a medida que la lluvia y las tormentas eléctricas dispersas traigan cobertura de nubes sobre las montañas hasta el miércoles.

El meteorólogo de ABC4, Cedric Hayes, dice que las temperaturas subirán el jueves y el viernes antes de volver a bajar durante el fin de semana.

"En Park City, se sentirá mucho como otoño, nuestro primer verdadero sabor a otoño", dijo en el programa "Local News Hour" de KPCW el lunes. "Tendremos la posibilidad de un par de lluvias aisladas, tal vez incluso se mezcle un copo de nieve, porque las temperaturas mínimas durante la noche, a medida que nos acerquemos a este fin de semana, estarán descendiendo a los 30 grados Fahrenheit en toda la zona. De hecho, podríamos rozar el punto de congelación para el sábado por la mañana".

Winter Park Resort de Colorado, con una cumbre de más de 12,000 pies, fue el primero en reportar un avistamiento de copos de nieve el 10 de septiembre. Poco después, Arapahoe Basin, Aspen Snowmass, Copper Mountain y Keystone Resort recibieron sus primeras capas de polvo el 13 de septiembre.

Breckenridge Resort y Loveland Ski Area de Colorado reportaron nevadas el 14 de septiembre, seguidos por Big Sky Resort de Montana el 16 de septiembre.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver