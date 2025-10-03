Nuevos propietarios del DeJoria Center en Kamas obtuvieron un préstamo de $10.5 millones

Los registros de propiedad del condado de Summit indican que High Star Ventures, LLC, compró el DeJoria Center el 16 de julio a la compañía de John Paul DeJoria y Kevin Lange, Tri Star 2005.

El centro de eventos y los negocios cercanos son la pieza central del desarrollo de High Star Ranch en el norte de Kamas. El DeJoria Center fue sede de conciertos, bodas y eventos corporativos antes de cerrar en diciembre de 2024.

Los cuatro gerentes de High Star Ventures se enumeran como Mitchell D. Burton, presidente de Mitchell D. Burton Construction, Inc.; Shane Starr, miembro de Vogon, LLC; Michael Brenny, presidente de Third River Real Estate; y George Wright, gerente de Luminary Capital, LLC.

Todas las empresas se incorporaron o formaron en Utah, pero los cuatro hombres cosignaron un documento de préstamo desde Nevada, Texas, Florida y Virginia, respectivamente.

El préstamo, registrado el mismo día de la compra, es por poco más de $10.5 millones para el "refinanciamiento de la compra de" el DeJoria Center y las "mejoras en el mismo". El prestamista es Bison Capital Investments II, LLC, con sede en Salt Lake City.

KPCW no pudo contactar a un representante de High Star Ventures para que comentara sobre los planes futuros.

Gary Raymond, el administrador de activos de los vendedores, dijo previamente a KPCW que el comprador planeaba reemplazar el DeJoria Center con un hotel .

El acuerdo de desarrollo de High Star Ranch, que los nuevos propietarios heredan, permite un hotel con hasta 150 habitaciones y 170,000 pies cuadrados.

El DeJoria Center tiene aproximadamente 17,000 pies cuadrados, incluyendo una arena de 9,700 pies cuadrados. La próxima agenda de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Kamas no incluye una propuesta para reurbanizarlo.

Artículo traducido por Connor Hollison