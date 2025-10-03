El programa de vivienda asequible de Park City busca propietarios para la temporada de invierno

El Programa de Incentivos de Alquiler para Empleadores de la Fuerza Laboral (Workforce Employer Rental Incentive Program), o "WE RIP" para abreviar, está ahora en su tercer año.

Es una colaboración entre la Cámara de Comercio de Park City, la organización sin fines de lucro Mountainlands Community Housing Trust y varias compañías, incluyendo Rossignol, JANS y Fishwest.

A través del programa, los propietarios locales que alquilan a la fuerza laboral durante la temporada de invierno pueden recibir incentivos que incluyen esquís, paquetes de pesca con mosca y tarjetas de regalo de $300.

El Director Ejecutivo de Mountainlands Community Housing Trust, Jason Glidden, dijo que un programa similar en Colorado inspiró al grupo a comenzar uno en el Wasatch Back.

Glidden dijo que los propietarios pueden postularse en el sitio web de Mountainlands .

"Hay algunas pautas que tienen que cumplir, principalmente con respecto al alquiler", dijo en el programa "Local News Hour" de KPCW el 2 de octubre. "Hay rentas máximas establecidas, y esas serían $1,000 por habitación, o $1,500 por un estudio o un dormitorio, o creo que son $750 si es una habitación compartida, es decir, si hay dos camas dentro de la habitación. Además de eso, hay un contrato de arrendamiento mínimo de tres meses que tienen que firmar".

El otro requisito es que la vivienda debe estar cerca de las paradas de autobús de Park City Transit o High Valley Transit.

"La intención del programa era realmente tratar de abordar algunos de los problemas sobre los que estábamos escuchando, algunos de los trabajadores con visa J-1 que venían, pero también los empleados de temporada que tenían problemas para encontrar lugares donde quedarse", dijo Glidden. "Pero lo que hemos visto es que no es solo eso. También estamos viendo que la fuerza laboral de tiempo completo se está beneficiando de este programa".

Una vez que Mountainlands aprueba la solicitud de alquiler de un propietario, las unidades se listan en el sitio web de la organización sin fines de lucro.

El año pasado, el programa incentivó 13 anuncios, con 22 habitaciones y un total de 36 camas. Glidden dijo que el grupo quiere proporcionar 50 camas a los trabajadores este invierno.

La información completa del programa, las solicitudes de alquiler y los alquileres disponibles se pueden encontrar aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison