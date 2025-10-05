Chicas del Wasatch Back ayudan a dar inicio a la primera liga de flag football de Utah

La hija de Brandon Heaney, Brighton, de 13 años, comenzó a jugar fútbol americano en quinto grado en ligas de fútbol bandera (flag football) con chicos. También practicaba otros deportes, pero Heaney dijo que el fútbol americano rápidamente se convirtió en su favorito.

"Sin embargo, mirando hacia adelante, no había futuro para que ella siguiera jugando después del octavo grado", dijo.

Esto se debe a que la mayoría de las ligas recreativas de fútbol bandera terminan cuando los niños llegan a la escuela secundaria. Así que, Heaney comenzó a formular un plan de juego para iniciar una liga de fútbol bandera para estudiantes de secundaria el año pasado, cuando Brighton aún estaba en séptimo grado.

Fue entonces cuando descubrió que la Asociación de Fútbol Americano Femenino de las Escuelas Secundarias de Utah ya había comenzado una liga. Entonces, Heaney hizo un cambio de jugada y comenzó a trabajar para formar un equipo en la escuela secundaria.

Heaney unió fuerzas con Erin Miller, una especialista en intervención conductual en el Distrito Escolar de Park City que también entrena sóftbol, para reclutar estudiantes.

Ambos tienen experiencia en fútbol americano. Heaney fue cornerback para la Universidad Brigham Young de 2001 a 2004 y fue seleccionado como agente libre por los Atlanta Falcons en 2005. Miller comenzó a jugar fútbol bandera cuando tenía seis años. Después de pasar la edad límite para las ligas recreativas, retomó el deporte años más tarde y ha jugado fútbol americano de tackle profesionalmente durante 12 años, más recientemente en las Utah Falconz.

Miller dijo que durante la primera práctica, solo se presentaron ocho chicas. Pero después de que se corrió la voz en las escuelas secundarias de Park City y Wasatch, la lista comenzó a llenarse.

"Fue difícil decirles a las jugadoras que estaban interesadas: 'Lo siento, pero no podemos dar cabida'", dijo. "Estamos tratando de construir un programa, y necesitamos trabajar en el desarrollo de jugadoras. No nos importa la cantidad, nos importa la calidad".

Kristine Weller / KPCW Estudiantes de los equipos femenino de flag football Negro y Rojo de la Escuela Secundaria de Park City practican el 1 de octubre de 2025. Son de las escuelas secundarias de Wasatch y Park City y forman parte de la primera liga de flag football femenino de Utah.

Ahora, 33 chicas están jugando bajo el logo de la Escuela Secundaria de Park City, aunque algunas son de la Escuela Secundaria de Wasatch. Las jugadoras están divididas equitativamente en dos equipos: las atletas de Park City Black están en los grados octavo a décimo; Park City Red tiene a las de los grados undécimo y duodécimo.

La mayoría de las integrantes del equipo de Park City no han jugado fútbol americano antes, incluida Hadden Millett, estudiante de segundo año de Wasatch. Se unió al equipo porque juega baloncesto en invierno y también quería un deporte de otoño.

"Es un buen deporte que también te ayuda en otros deportes", dijo. "Si no tienes nada que hacer en esta temporada, ayuda con, por ejemplo, el juego de pies, la coordinación y la velocidad".

Millett planea ayudar a comenzar el propio equipo de la Escuela Secundaria de Wasatch el próximo año, junto con las otras seis jugadoras de Wasatch en el equipo de Park City.

Renee Hebert, estudiante de último año de Park City, también es nueva en el fútbol americano, pero fue reclutada del equipo de lacrosse, que es un deporte de primavera.

"Vinimos a la pretemporada, y fue entonces cuando descubrí que realmente me encanta esto", dijo. "Hemos mejorado mucho como equipo y siento que ha traído un cambio de perspectiva, supongo, de que las chicas también pueden hacer deportes de chicos".

Hebert dijo que a través del equipo, ha descubierto muchas oportunidades y está explorando opciones para jugar después de la escuela secundaria.

El entrenador Heaney está igualmente emocionado por su hija, quien tiene más oportunidades en el fútbol americano que nunca.

"Ella siempre me ha dicho que el fútbol bandera es lo que quiere hacer. Yo le decía: 'Bueno, Brighton, no hay un camino para que lo juegues, tienes que jugar lacrosse, porque podrías llegar a alguna parte en lacrosse'", dijo. "Pero ahora será un deporte olímpico. Cada vez más universidades están ofreciendo un programa a nivel universitario".

El Fútbol Bandera debutará en los Juegos de Verano de 2028 en Los Ángeles. Heaney dijo que es probable que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) financie algún tipo de liga profesional femenina de fútbol bandera en el futuro.

A nivel de escuela secundaria, el fútbol bandera femenino se está volviendo más popular en todo Estados Unidos. Según la NFL , más de 30 estados están ofreciendo programas y 17 tienen campeonatos oficiales sancionados por el estado.

Aún no está sancionado en el Estado de la Colmena (Utah), pero los líderes y jugadoras de fútbol bandera esperan lograrlo. Hasta entonces, Heaney dijo que la Escuela Secundaria de Park City ha sido un modelo para otras escuelas secundarias.

"Estamos estableciendo la pauta para lo que debe suceder en el valle con lo que estamos haciendo aquí, y es realmente genial ser parte del epicentro", dijo.

Esto se debe a que Park City ha proporcionado su logo a los equipos y ha permitido que la liga use sus instalaciones para los juegos, incluso cuando los equipos de Park City no están jugando.

Artículo traducido por Connor Hollison