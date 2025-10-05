El Wasatch Back recibirá la primera capa de nieve de la temporada

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, David Church, dice que un frente frío hará que las temperaturas en el Wasatch Back desciendan a los 40s y traerá un riesgo marginal de tormentas eléctricas severas aisladas durante el fin de semana.

"Los principales riesgos con ellas serían granizo pequeño del tamaño de una moneda de 25 centavos, o fuertes ráfagas de viento de hasta 50 a 60 millas por hora", dijo en el programa "Local News Hour" de KPCW el viernes .

Church dice que octubre ha tendido a ser más cálido y seco en los últimos años, pero este frente frío traerá lluvia a partes de Heber y Park City el sábado y domingo.

"Estamos viendo aproximadamente de un cuarto a media pulgada de agua llegando al área de Park City", dijo. "La mayor parte será lluvia en Park City, pero estábamos hablando de algo de nieve en las montañas".

Dijo que esta tormenta probablemente será la primera nieve de la temporada en el área de Park City. Es posible la acumulación por encima de los 9,000 pies. Church dice que hay una probabilidad de 10% a 15% de que caigan copos en el aire en Park City, pero que no se pegará al suelo.

Church dice que se espera que Park City tenga máximas a mediados de los 40s el sábado y el domingo, mientras que Heber estará en los 50s antes de que las temperaturas suban el lunes.

Artículo traducido por Connor Hollison