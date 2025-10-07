El Condado de Wasatch obtuvo una excepción mientras que el Condado de Summit divide el consejo en distritos

Cuando se aprobó en marzo , la Ley de la Cámara de Representantes 356 (House Bill 356) ordenó al Condado de Summit abandonar todos sus escaños en el consejo de elección general (at-large) y crear cinco nuevos distritos de votantes. El Condado de Wasatch también se vio envuelto en el cambio, pero el lunes se le concedió lo que, según dijo, se le había prometido: una excepción.

En una sesión legislativa especial, una mayoría de legisladores votó a favor de enmendar la ley, para que el condado históricamente conservador pueda mantener sus cinco escaños en el consejo divididos en distritos y dos de elección general.

Ahora, la legislación revisada ha sido enviada al Gobernador Spencer Cox para su firma.

No todos los legisladores se mostraron entusiastas con la enmienda de la HB356. Y algunos tuvieron duras palabras en contra de la forma en que el Condado de Wasatch había manejado la ley. Los líderes de allí optaron por ignorar la legislación , confiando en que los legisladores crearían una excepción.

El Senador Daniel McCay, un Republicano de Salt Lake City, dijo que votaría "no" porque no entendía por qué la creación de un consejo totalmente dividido en distritos era importante para el Condado de Summit, pero no para Wasatch.

"El Condado de Wasatch está pidiendo un favor especial cuando estaba completamente incumpliendo la ley", dijo. "No tenían ninguna intención de cumplir con la ley. Y como resultado de, en cierto modo, darnos la espalda, e incluso más, miraron la política y dijeron: 'Sí, no vamos a hacer eso', y luego nosotros, en una sesión especial, damos marcha atrás y aprobamos un proyecto de ley que dice: 'Sí, ¿no tienes que hacer eso?' No conozco ningún condado o ciudad, en absoluto, por el que hayamos hecho eso o al que hayamos hecho eso."

Algunos de los colegas de McCay votaron con él. Aun así, la legislación fue aprobada en el Senado con 15 votos a favor y 11 en contra.

Más temprano ese día, el proyecto de ley se había disparado a través de la Cámara de Representantes, con 57-16.

La nueva versión también añade sanciones por incumplimiento. Si el Condado de Summit no forma distritos, el estado puede retener los ingresos del impuesto sobre habitaciones transitorias. La legislación anterior no tenía consecuencias claras por el incumplimiento.

La sesión especial se produjo pocos días antes de que el Consejo del Condado de Summit deba votar el mapa para dividir el condado en distritos geográficos en lugar de su anterior modelo de elección general.

La ley exige que los miembros del consejo del Condado de Summit adopten el mapa recomendado por la comisión de distritación antes del 15 de octubre.

El Condado de Summit comenzó una audiencia pública sobre los nuevos distritos del consejo en su reunión del 1 de octubre, pero hizo una pausa antes de someterlo a votación. Los residentes pueden hacer comentarios cuando se reanude la audiencia el miércoles a las 6 p.m.

Artículo traducido por Connor Hollison