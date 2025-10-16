Recycle Utah se mudará a Silver Summit después del verano de 2026

El gobierno municipal de Park City anunció el miércoles que otorgará al Condado de Summit y a Recycle Utah los derechos para usar cuatro acres de terreno cerca de la U.S. 40 cerca de Silver Summit.

El anuncio pone fin a meses de incertidumbre sobre el futuro de la organización sin fines de lucro. Recycle Utah supo en mayo que debe abandonar su ubicación en Bonanza Park antes del 1 de septiembre de 2026 para que la ciudad pueda reurbanizar la zona.

Chelsea Hafer, portavoz de Recycle Utah, dijo que está agradecida de que la organización tenga un nuevo hogar.

"Creo que hay mucho más que podremos hacer en aproximadamente 10 veces la cantidad de espacio que tenemos ahora", dijo. "Ha tardado mucho en llegar, y estamos muy emocionados de que todos estemos en sintonía y de que todos avancemos juntos".

Recycle Utah ha operado durante mucho tiempo desde un antiguo cobertizo de autobuses en un lote de 0.4 acres en Woodbine Way.

Su futura ubicación en el Condado de Summit permitirá a la organización sin fines de lucro ampliar sus servicios, dijo Hafer.

"Podremos aceptar muchos más residuos comerciales, porque vamos a tener mucho más espacio y almacenamiento para nuestras pacas", dijo. "También lanzamos recientemente la [recolección de] residuos de alimentos en nuestras instalaciones actuales, pero esperamos poder hacerlo a mayor escala en las nuevas instalaciones".

Dijo que el personal de Recycle Utah también prevé un espacio educativo en la nueva ubicación cerca de Home Depot.

Hafer mencionó que Recycle Utah destinará dinero y equipo para una nueva instalación. También lanzará una campaña de capital.

Además de comprometer tierras para Recycle Utah, los portavoces del Condado de Summit y Park City dijeron que los dos gobiernos crearán un nuevo conjunto de objetivos para desviar más residuos del vertedero.

Park City Municipal, Recycle Utah y el Condado de Summit son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison