El humo de la quema prescrita se desplazará hacia el Condado de Summit

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 16, 2025 at 11:43 AM MDT
Firefighters walk to a pile burn site in upper Mill Creek Canyon.
U.S. Forest Service Uinta-Wasatch-Cache National Forest
Los bomberos caminan hacia un sitio de quema de pilas en la parte alta del Cañón Mill Creek.

El Condado de Summit advierte a los residentes que pueden ver u oler humo al conducir por las montañas, proveniente de una quema de pilas prescritas en el Condado de Salt Lake.

Se espera que las quemas en el Cañón Mill Creek continúen durante el fin de semana.

El Servicio Forestal de EE. UU. dijo que las quemas se llevan a cabo para reducir la vegetación crecida y ayudar a proteger a las comunidades locales, la infraestructura y los recursos naturales de los incendios forestales.

Los funcionarios de bomberos y del condado piden a los residentes que no reporten el humo o las llamas.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
