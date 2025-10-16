El humo de la quema prescrita se desplazará hacia el Condado de Summit

Se espera que las quemas en el Cañón Mill Creek continúen durante el fin de semana.

El Servicio Forestal de EE. UU. dijo que las quemas se llevan a cabo para reducir la vegetación crecida y ayudar a proteger a las comunidades locales, la infraestructura y los recursos naturales de los incendios forestales.

Los funcionarios de bomberos y del condado piden a los residentes que no reporten el humo o las llamas.

Artículo traducido por Connor Hollison