Las aguas residuales del Condado de Summit no muestran detección de sarampión, sino niveles bajos de COVID-19

El Director Ejecutivo del Distrito de Recuperación de Agua de Snyderville Basin, Mike Luers, dijo que el índice de descarga de septiembre muestra una prevalencia decreciente de COVID-19.

"Los resultados más recientes que tenemos muestran que el virus está en un nivel bastante bajo en el Condado de Summit y también en el Condado de Wasatch", dijo Luers en el programa “Local News Hour” de KPCW el 15 de octubre. "Hay una planta de tratamiento que está elevada, y esa es la zona de Coalville. Pero esto es mucho mejor que lo que estábamos viendo hace un par de semanas, cuando teníamos niveles muy altos de material genético del SARS-CoV-2 en las aguas residuales. Así que las cosas están mejorando".

El distrito ahora también está monitoreando las aguas residuales para detectar el sarampión (measles). El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah ha confirmado 56 casos de la enfermedad respiratoria altamente contagiosa, principalmente en la porción suroeste del estado.

Luers dijo que no se detectó sarampión en su muestra de agua más reciente. Una lectura positiva sí se registró a principios de septiembre, pero el Condado de Summit no tiene ningún caso confirmado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han registrado más de 1,500 casos en los EE. UU. este año, el número anual más alto en más de tres décadas .

Por separado, el índice de descarga muestra un aumento del 9% en los visitantes del Condado de Summit en septiembre en comparación con 2024. En lo que va del año, Luers dijo que el tráfico de visitantes ha subido un 3%.

Artículo traducido por Connor Hollison