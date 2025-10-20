© 2025 KPCW

Deer Valley revela un nuevo mapa de senderos con nuevos telesillas y terreno

KPCW | By Parker Malatesta
Published October 20, 2025 at 9:15 AM MDT
Deer Valley Resort
Parker Malatesta
/
KPCW
Deer Valley Resort

El nuevo mapa, pintado a mano por el reconocido artista Rad Smith, destaca siete telesillas adicionales y cerca de 80 nuevas pistas de esquí

Deer Valley ha publicado su mapa de senderos actualizado para esta temporada de esquí, ilustrando la última fase de la expansión del resort.

El terreno esquiable de Deer Valley ahora totaliza más de 4,300 acres, más del doble de la superficie original del resort.

El terreno expandido incluye la nueva góndola East Village Express de 10 pasajeros que conecta la nueva área base a lo largo de la autopista U.S. Highway 40 con los senderos en Park Peak.

La expansión de Deer Valley continuará en los próximos años con terreno y telesillas adicionales planeados para Hail Peak en la temporada 2026-2027, seguido por futuros desarrollos en South Peak en fases posteriores.

Los poseedores de pases de temporada podrán esquiar a partir del sábado 29 de noviembre, antes de que el resort abra al público el 1 de diciembre.

Deer Valley Resort es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
Parker Malatesta
KPCW Reporter
