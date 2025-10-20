El Tribunal Supremo de Utah acepta una apelación de emergencia para la elección de West Hills

El patrocinador de la municipalidad de West Hills y abogado de bienes raíces, Derek Anderson, apeló ante el Tribunal Supremo de Utah el 17 de octubre.

Él argumenta que el juez del Tribunal de Tercer Distrito, Matthew Bates, se equivocó al bloquear una votación sobre la municipalidad propuesta entre Kamas y Hideout semanas antes de la elección.

LRB Public Finance Advisors Este es el mapa final de los límites propuestos de West Hills. Es de aproximadamente 3,600 acres.

Bates consideró inconstitucionales partes de la ley de incorporación de Utah, mientras que Anderson sostiene que el proceso que siguió cumple con la Constitución de Utah.

Su petición, presentada ante el tribunal superior del estado, dice que los jueces deben "eliminar la incertidumbre sobre la elección" y permitir que se cuenten los votos.

"Los votantes ahora carecen de claridad sobre si completar y presentar sus boletas y si sus votos contarán", afirman los documentos judiciales de Anderson. "En la actualidad, sus votos no serán contados".

El Tribunal Supremo de Utah acordó tomar el caso en el plazo de un día y está pidiendo a las partes que presenten todos los argumentos antes del 24 de octubre para que los jueces puedan emitir un fallo antes de la elección del 4 de noviembre.

Si el tribunal supremo falla a su favor, el número de personas que votan se habrá más que duplicado.

Según la Secretaria del Condado de Summit, Eve Furse, ahora hay 96 votantes registrados dentro de los límites de 3,600 acres de West Hills.

En enero, solo había 47.

Algunos de ellos se han registrado en la última semana, después de que ya se enviaran las boletas por correo. Es posible que no reciban las boletas por correo a menos que el Tribunal Supremo de Utah decida que la elección debe seguir adelante.

Artículo traducido por Connor Hollison