El Condado de Summit cierra temporalmente Spoil to Soil, citando docenas de violaciones

El Concejo del Condado de Summit obligó a Spoil to Soil a suspender las operaciones de compostaje en su reunión del 15 de octubre.

El personal del condado acusó a la instalación de Browns Canyon de 27 violaciones relacionadas con permisos. Spoil to Soil ahora debe abordar los supuestos problemas antes de que pueda reabrir.

"Esto puede parecer duro", dijo el concejal Roger Armstrong después de revisar la información. "Nunca he visto violaciones [del permiso de uso condicional] tan desenfrenadas, consistentes... Esto es lo peor que he visto en 13 años".

Seis de las citaciones fueron por permitir material no compostable en el sitio. Spoil to Soil tiene 60 días para retirar el material no autorizado.

Tiene seis meses para abordar otras 20 alegaciones. También debe ensanchar una porción de Lower Bowl Road entre mayo y julio del próximo año.

El concejo pidió al personal que informara sobre cualquier violación adicional, momento en el que tomaría una "acción inmediata" como la revocación total de los permisos de Spoil to Soil.

El abogado Kyle Reeder, que representa al propietario del terreno donde opera Spoil to Soil, dijo que la intención del propietario y del operador es cumplir con los diversos avisos de violación.

A los operadores se les permitirá realizar el trabajo necesario para subsanar las supuestas violaciones, y nada más, hasta que los permisos vuelvan a estar en vigor.

La decisión del concejo de suspender los permisos del compostador es la culminación de más de un año de aplicación del código.

Spoil to Soil solicitó y recibió los permisos en 2024 después de que un vecino se quejara. Cuando llegaron más quejas, el personal comenzó a documentar las presuntas violaciones y las presentó al concejo este año .

Esas incluyeron aceptar materiales no permitidos como nieve, plástico y metal; procesar suelos; operar fuera de horario; disponer el sitio incorrectamente; y no presentar la documentación requerida.

Spoil to Soil solía recibir residuos de alimentos de residentes, escuelas y propiedades turísticas del área de Park City . Parte de ese material ahora se está desviando a Wasatch Resource Recovery, una instalación de compostaje en North Salt Lake.

El Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison