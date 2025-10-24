La comisión de planificación rechaza el área de Clark Ranch

Cuando un equipo de desarrollo de Alexander Company presentó diseños actualizados para viviendas cerca de Park City Heights el miércoles, los comisionados de planificación pensaron que se habían excedido un poco.

El comisionado de Planificación de Park City, Bill Johnson, dijo a los gerentes del proyecto que no retrasaron los edificios lo suficiente del espacio abierto adyacente. Dice que eso significa efectivamente que el diseño ocupa más superficie de lo que le resulta cómodo.

"Compramos espacio abierto con nuestros fondos, 344 acres, y esencialmente les estamos dando 10 acres desarrollables, pero ustedes están tallando áreas e invadiendo nuestro espacio abierto", dijo Johnson.

Los comisionados John Frontero y Henry Sigg estuvieron de acuerdo. Sigg recomendó recortar la cantidad de viviendas, ya que el Gobierno Municipal de Park City está donando el terreno.

Los diseños de Alexander Co. también deben incluir un estanque de retención de aguas pluviales, que el desarrollador actualmente no cuenta como parte de los 10 acres.

"Creo que tienen una tarea casi imposible", le dijo Frontero al desarrollador. "La directriz era encajar un proyecto de densidad media—150 a 200 unidades—en 10 acres, y construir un estanque de retención, y hacer que funcione para los créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos y... es una tarea muy difícil".

La combinación de unidades más reciente del desarrollador es de 34 unidades a precio de mercado para la venta y 167 apartamentos de alquiler asequible para la fuerza laboral del área.

La comisión de planificación tendrá una tercera reunión sobre la potencial asociación público-privada entre el Gobierno Municipal de Park City y Alexander Co. el 12 de noviembre.

El debate sobre el proyecto se desarrolla bajo un estrecho escrutinio público. Vecinos de Park City Heights formaron un grupo de oposición el mes pasado , y algunos se manifestaron en contra del proyecto nuevamente en la reunión del miércoles.

Sus principales preocupaciones han sido el tráfico y los impactos al medio ambiente, como lo indica el nombre del grupo: Keep Clark Ranch Wild (Mantengan el Rancho Clark Salvaje).

Según la propuesta, el desarrollo requiere una rezonificación, la subdivisión del terreno, un plan maestro y un permiso de uso condicional. El Concejo Municipal de Park City tiene la decisión final sobre una rezonificación, pero la subdivisión, el plan maestro y el CUP son responsabilidad de la comisión de planificación.

Artículo traducido por Connor Hollison