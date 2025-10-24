El cierre de las carreteras de temporada en Wasatch Back comenzará pronto

Se espera que un frente frío llegue a la región de Wasatch Back el sábado por la noche.

El meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes, dijo que el viento y el clima más frío del domingo por la mañana también podrían traer algo de nieve. "Estaremos viendo esos chubascos de lluvia posiblemente mezclados con algunos copos de nieve incluso en el Valle de Heber (Heber Valley) para el domingo por la tarde y hasta el domingo por la noche", dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el jueves.

UDOT dijo que la carretera Mirror Lake Highway permanecerá abierta hasta el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) para aquellos que viajan al Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache para cortar árboles de Navidad.

Sin embargo, el Paso Guardsman (Guardsman Pass) podría cerrar por la temporada este sábado, dependiendo del clima. El UDOT cerró temporalmente la carretera por tormentas de nieve anteriores este mes y la reabrió después de que el clima mejoró.

El Alpine Loop a través del Cañón American Fork también puede ser una de las primeras carreteras de temporada en cerrar este año. Se espera que la Ruta Estatal 92 permanezca abierta hasta el 3 de noviembre, pero podría cerrar antes dependiendo del clima.

La información actualizada sobre las carreteras de temporada del UDOT está disponible aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison