El Condado de Summit espera pavimentar más senderos para bicicletas y peatones en su lado este

La iniciativa Red de Senderos de Utah (Utah Trails Network) prevé conectar cada rincón del estado con un sistema de senderos pavimentados de usos múltiples.

Senta Beyer, planificadora de Transporte Activo del Condado de Summit, dijo que el lado este del condado podría beneficiarse del programa, al cual se le asignaron unos $95 millones iniciales en mayo de 2024.

El primer paso para obtener financiación, ya sea estatal o local, es trazar los futuros senderos.

"En la parte oriental del Condado de Summit, no tenemos muchas líneas en un mapa, así que necesitamos obtener esas líneas y necesitamos priorizar algunas de esas conexiones", dijo en el programa “Local News Hour” de KPCW el 22 de octubre.

Beyer está ayudando a organizar un plan de transporte activo para el condado. Este ya ha incorporado comentarios de organizaciones sin fines de lucro como Wasatch Trails Foundation, South Summit Trails Foundation y Mountain Trails Foundation, así como del club de ciclismo Stay Park City Cycling.

Ella mencionó que el equipo de planificación también ha sostenido conversaciones con cada ciudad y pueblo del lado este, además del área no incorporada de Wanship.

"Los llamamos 'auditorías a pie'", dijo Beyer. "Nos reunimos con funcionarios locales, partes interesadas de la comunidad, y realmente echamos un vistazo a cómo se ven sus comunidades hoy, qué quieren ser, y algunas mejoras que les gustaría hacer".

Ahora, el condado quiere escuchar lo que todos los demás piensan que debería ser el futuro del transporte activo a nivel local, a través de una encuesta en línea . Beyer señaló que es de formato abierto y anima a cualquiera que tenga interés en los senderos locales a participar.

"Vamos a volver, tomar mucha de la información que recopilamos, y poner lápiz sobre papel," dijo Beyer. "Hemos reunido un gran comité directivo, y la idea es elaborar un plan y algunas recomendaciones".

Beyer agregó que presentarán las recomendaciones finales al Concejo del Condado de Summit en la primavera de 2026, y luego las actualizarán cada cinco a siete años.

Uno de los únicos senderos pavimentados en el lado este se encuentra a lo largo de la Ruta Estatal 32. Durante mucho tiempo se ha previsto que conecte Oakley con Kamas y Francis , pero aún no está terminado.

La construcción del sendero podría reanudarse, ya que los alcaldes del Condado de Summit aprobaron el mes pasado un plan de mitigación para los humedales que lo habían paralizado.

El Condado de Summit es un partidario financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison