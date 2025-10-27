© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Park City comenzará la temporada de quemas prescritas de otoño

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 27, 2025 at 7:53 AM MDT
U.S. Forest Service crews perform ground ignitions along Mirror Lake Highway Thursday, Oct. 26, 2023.
U.S. Forest Service Uinta-Wasatch-Cache National Forest
/
Facebook
Las cuadrillas del Servicio Forestal de EE. UU. (U.S. Forest Service) realizan igniciones terrestres a lo largo de la autopista Mirror Lake (Mirror Lake Highway) el jueves 26 de octubre de 2023.

Las cuadrillas de Alpine Forestry y Park City llevarán a cabo quemas prescritas en la ciudad a partir del lunes 27 de octubre.

Las cuadrillas comenzarán las quemas en el área de Prospector cerca del sendero SOS.

Las quemas prescritas se utilizan para reducir los combustibles de incendios forestales en la zona y promover la salud del bosque.

Las quemas de finales de octubre forman parte de la temporada de quemas de otoño de 2025 de la ciudad.

Hay alrededor de 200 pilas a lo largo de las áreas de Prospector, Ontario Mine Bench y Treasure Hill para las quemas prescritas. Se espera que las operaciones continúen hasta diciembre.

Park City Municipal es un patrocinador financiero de KCPW.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver