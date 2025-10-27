Park City comenzará la temporada de quemas prescritas de otoño
Las cuadrillas de Alpine Forestry y Park City llevarán a cabo quemas prescritas en la ciudad a partir del lunes 27 de octubre.
Las cuadrillas comenzarán las quemas en el área de Prospector cerca del sendero SOS.
Las quemas prescritas se utilizan para reducir los combustibles de incendios forestales en la zona y promover la salud del bosque.
Las quemas de finales de octubre forman parte de la temporada de quemas de otoño de 2025 de la ciudad.
Hay alrededor de 200 pilas a lo largo de las áreas de Prospector, Ontario Mine Bench y Treasure Hill para las quemas prescritas. Se espera que las operaciones continúen hasta diciembre.
Park City Municipal es un patrocinador financiero de KCPW.
Artículo traducido por Connor Hollison