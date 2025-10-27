El Consejo del Condado de Summit votará sobre bonos multimillonarios y un impuesto a las ventas

El miércoles, el personal del Condado de Summit recomendó a los miembros del consejo que aprobaran en su reunión del 29 de octubre lo que la ley estatal denomina el impuesto de "comunidades impactadas".

Por ley, los ingresos están destinados a proyectos de tránsito y transporte. El personal también recomendó aprobar un bono que sería financiado por el impuesto a las ventas.

"Cuando se observan los proyectos de tránsito y transporte que se contemplan entre ahora y los Juegos Olímpicos, se acercan bastante a los $100 millones, por lo que un bono podría ayudar a generar esa fuente de ingresos para pagarlos", dijo el Concejal Roger Armstrong en el "Local News Hour" de KPCW el 23 de octubre. "Así, esencialmente se obtienen esos dineros por adelantado y se pagan a medida que avanza".

El costo real del bono no se conocerá hasta que se emita. La votación del consejo del condado sólo establece un límite en su tamaño y el tiempo que tomará pagarlo. La agenda de la reunión del 29 de octubre no se había publicado al mediodía del 23 de octubre.

La capacidad del Condado de Summit para imponer el impuesto proviene del Proyecto de Ley del Senado 333 ( Senate Bill 333 ), que fue aprobado durante la sesión legislativa de 2025 y que analizó ampliamente la financiación de la infraestructura olímpica .

Antes del 1 de octubre, solo ciertos municipios como Park City y la agencia estatal que desarrolla Deer Valley East Village podían imponer el impuesto a las ventas de comunidades impactadas.

Ahora que el Condado de Summit está incluido, no puede imponer un doble impuesto a Park City. El impuesto a las ventas de comunidades impactadas del condado—hasta un 1.1% en la mayoría de las compras—solo se aplica en áreas no incorporadas.

Los miembros del consejo podrían no votar por el impuesto completo del 1.1%, que recaudaría un estimado de $17 millones anualmente . Una tasa impositiva del 0.5%, que Armstrong consideró el resultado más probable, generaría $7.7 millones.

Los comestibles, las recetas médicas y la gasolina están exentos del impuesto a las ventas. El personal financiero del condado ha estimado que los visitantes y los residentes no permanentes representan hasta el 65% de los ingresos por impuestos a las ventas.

El personal del condado dice que el impuesto y el bono podrían financiar la parte del condado en una asociación público-privada en Kimball Junction. Esto incluye estacionamiento adicional, la expansión del centro de tránsito y la construcción de un puente peatonal sobre la Ruta Estatal 224.

La ley estatal no requiere la participación pública ni un voto público sobre el impuesto a las ventas.

Artículo traducido por Connor Hollison