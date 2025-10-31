Los nuevos propietarios del DeJoria Center compran más terrenos en High Star Ranch

Los miembros del Concejo Municipal de Kamas bombardearon con preguntas a los nuevos propietarios del centro de eventos en High Star Ranch sobre sus planes, el 28 de octubre.

Los cuatro propietarios de High Star Ventures proponen crear un distrito especial que financiaría el desarrollo mediante impuestos a los futuros —no actuales— propietarios.

El hotel, las 17 viviendas y las casitas adicionales que desean construir están permitidos en el acuerdo de desarrollo de High Star Ranch.

Pero el concejo y el alcalde mostraron curiosidad por el mapa de lo que se denomina un “distrito de infraestructura pública” (PID, por sus siglas en inglés). Este indica que las propiedades aún en manos del desarrollador original de High Star podrían añadirse al PID en el futuro.

Tras 45 minutos de preguntas, uno de los compradores del DeJoria Center, Shane Starr, finalmente reveló que también están comprando esos lotes.

“Esta semana deberíamos estar bajo contrato por el resto de las propiedades [en el PID]. Tuve que aclararlo. Tenemos obligaciones de confidencialidad, así que quería asegurarme de que se nos permitiera decirlo”, explicó. “Pero tenemos que cerrar la compra a más tardar el 5 de diciembre. Seremos los propietarios de esas tierras, por eso están incluidas.”

“Wow”, dijo el concejal David Darcey.

Las propiedades adicionales no incluyen las viviendas existentes ni los terrenos agrícolas en la carretera estatal 32.

A continuación se muestra el PID propuesto por High Star Ventures.

Ninguno de los cinco miembros del concejo parecía listo para aprobar un PID. La concejal Jessica Bateman expresó preocupación sobre qué sucedería si los nuevos propietarios no pudieran pagar la deuda, por ejemplo.

Los propietarios aseguran que un PID no representa ningún riesgo para la ciudad de Kamas.

Un PID emitiría un bono que comprarían los inversionistas y que se pagaría con un impuesto especial sobre los propietarios dentro de los límites del PID.

“Los inversionistas que compran estos bonos aceptan ese riesgo, y los bonos se valoran en consecuencia”, dijo Matt Ence, abogado de los propietarios. “Si los ingresos de ese impuesto a la propiedad son menores a los proyectados, eso es todo lo que esos inversionistas tienen derecho a recibir.”

Darcey sí opinó que estaban sobrevalorando el hotel que planean construir, con un valor más del doble que el de The Montage Deer Valley. El concejal Larry Gines manifestó un firme “no” respecto al PID.

Aún no se ha programado una votación sobre el tema.

Artículo traducido por Connor Hollison