La dirección del festival de cine reconocerá formalmente al sindicato de trabajadores del Sundance Institute

Sundance Institute Workers United anunció el viernes en Instagram que la dirección del festival se había comprometido a reconocer voluntariamente al sindicato.

El reconocimiento voluntario hace oficial al sindicato sin que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) tenga que realizar una elección.

“Actualmente estamos resolviendo los detalles del acuerdo y esperamos poder compartir más información pronto”, dijo el sindicato.

KPCW se ha puesto en contacto con el Sundance Institute y con los Trabajadores de las Comunicaciones de América (CWA, por sus siglas en inglés) para solicitar comentarios.

Sundance Institute Workers United es una unidad del CWA, una organización mucho más grande que representa a unos 700,000 trabajadores en los sectores de medios, aerolíneas, educación, salud y otros. El sindicato de patrulleros de esquí de Park City Mountain también forma parte del CWA.

El sindicato de Sundance había dicho anteriormente a KPCW que haría huelga si no era reconocido por la dirección de Sundance. En parte, esto se debe a que la NLRB está cerrada debido al actual cierre del gobierno y no puede administrar una elección sindical.

Los organizadores del sindicato dicen que alrededor de 70 empleados de Sundance son elegibles para afiliarse, y que aproximadamente el 70% de ellos firmaron tarjetas sindicales. También afirmaron que los empleados estaban especialmente frustrados con el anuncio de marzo de que el festival dejará Park City en 2027.

En una declaración del 27 de octubre, los miembros de la junta y la dirección de Sundance reconocieron la decisión de sindicalizarse y dijeron que tenían la intención de colaborar con los trabajadores.

El último Festival de Cine de Sundance en Park City se llevará a cabo del 22 de enero al 1 de febrero de 2026. Después de eso, se realizará en Boulder, Colorado.

Artículo traducido por Connor Hollison