Ya está abierta la donación anticipada para Live PC Give PC

Casi 200 organizaciones sin fines de lucro de toda Park City y el condado de Summit participan en la 15.ª edición anual de Live PC Give PC.

Christine Coleman, de la Park City Community Foundation, dijo que la recaudación anual está destinada a ayudar a garantizar que todos en el Wasatch Back puedan prosperar.

“Las organizaciones sin fines de lucro realmente se aseguran de que nuestra comunidad sea vibrante y próspera”, dijo en el programa Local News Hour de KPCW el 30 de octubre. “Ayuda a los locales, a la fuerza laboral, a los niños, a los adultos mayores, definitivamente a los recién llegados, a los trabajadores temporales, a los visitantes; todos se benefician de los muchos programas que nos brindan las organizaciones sin fines de lucro.”

Las organizaciones que participan en Live PC Give PC representan una amplia variedad de causas. En el panel de recaudación de fondos , los donantes pueden buscar según intereses como educación o recreación.

“Por ejemplo, si te preocupa la vivienda asequible en nuestra área, puedes buscar ‘housing’ y aparecerán todas las organizaciones que se enfocan en vivienda”, dijo Coleman. “Si te gustan los caballos, busca ‘horses’.”

Las donaciones están abiertas desde ahora hasta el próximo viernes, 7 de noviembre. A la medianoche, la Community Foundation revelará el total recaudado. El año pasado, las organizaciones sin fines de lucro recaudaron más de 5 millones de dólares.

Coleman dijo que no se debe dudar en donar incluso unos pocos dólares: las donaciones equivalentes y las “horas de poder” ayudan a que esas contribuciones pequeñas rindan más. La fundación EpicPromise de Vail Resorts está apoyando las horas de poder de este año.

“Especialmente en este momento, en que muchos programas se ven muy afectados por la pérdida de fondos federales y enfrentan incertidumbre financiera, es un momento muy importante para apoyar a las organizaciones sin fines de lucro que nos brindan tantos servicios”, afirmó.

La fundación tiene como objetivo 7,150 donantes individuales y al menos 5,15 millones de dólares en donaciones.

Como en años anteriores, habrá celebraciones comunitarias en la ciudad . De 4 p.m. a 6 p.m., la Biblioteca de Park City ofrecerá música en vivo, refrigerios gratuitos y juegos para todas las edades.

Para mayores de 21 años, la fiesta continúa en High West Saloon y en el O’Shucks White House de 8 p.m. hasta la medianoche.

Artículo traducido por Connor Hollison