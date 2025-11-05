Resultados de las elecciones del condado de Summit: Margen de dos votos en la carrera por la alcaldía de Park City la noche de las elecciones

La secretaria del condado de Summit, Eve Furse, dijo que el condado registró una alta participación para un año de elecciones municipales en 2025. La participación fue de alrededor del 48% la noche del miércoles.

La oficina de la secretaria del condado dice que se pueden esperar más resultados alrededor de las 5 p.m. del miércoles, 5 de noviembre.

Resultados preliminares de Park City

Hasta ahora, la contienda más reñida es la de alcalde de Park City. El concejal Ryan Dickey aventaja al retador Jack Rubin por solo dos votos, 1,487 contra 1,485.

La concejal titular Tana Toly lidera la contienda por dos escaños del concejo con 2,052 votos. El recién llegado político Diego Zegarra tiene 1,748; el titular Jeremy Rubell tiene 1,352.

Furse dice que quedan alrededor de 500 boletas por contar y reportar después de más de 200 votos en persona el Día de las Elecciones.

Resultados preliminares de Coalville

Rory Swensen, quien también es presidente del Partido Demócrata del condado de Summit, aventaja al concejal de Coalville Lynn Wood por un margen estrecho, 222 contra 211.

Matthew Boyer y Jeff Peterson están al frente por los dos escaños del concejo con al menos un 10% más que el siguiente candidato más cercano, Andrew Nelson. El exconcejal Steven Richins ha obtenido el 15% de los votos hasta ahora.

Resultados preliminares de Francis

El actual alcalde Jeremie Forman lidera al exalcalde Byron Ames por un 20%, 281 votos contra 182, para la reelección.

En la carrera por los dos escaños del Concejo de Francis City, los titulares Clayton Querry y Riley Atkinson iban al frente. Lynsi Stone iba rezagada con el 26% de los votos, y la titular Shana Fryer con casi el 19%.

Resultados preliminares de Henefer

La alcaldesa en funciones Kay Richins lidera al retador James Rees por 174 votos a 154 en la contienda por la alcaldía de Henefer.

Resultados preliminares de Kamas

La elección para alcalde fue cancelada, ya que el titular Matt McCormick se postulaba sin oposición.

El concejal en funciones David Darcey lideraba su contienda por la reelección con 304 votos. Michael Georgi tenía 286, y Steve Cyr quedaba rezagado con 146. Hay dos puestos disponibles en el Concejo de la ciudad de Kamas.

Resultados preliminares de Oakley

Es probable que el alcalde en funciones Zane Woolstenhulme sea destituido por el concejal Steve Wilmoth, quien lidera por casi 200 votos.

Christopher Dillman encabeza la contienda por los dos puestos del concejo con 379 votos, seguido de Amy Regan con 318 y Kerbee Leavitt con 259.

Resultados preliminares de North Summit

Los votantes del Distrito Escolar North Summit están votando sobre un bono de 121 millones de dólares para una nueva escuela secundaria y instalaciones deportivas. En la primera ronda de resultados, hubo 940 votos en contra frente a 775 votos a favor, una diferencia de casi el 10 % en contra del bono.

Área de Servicio 3 del Condado de Summit

Hay tres asientos disponibles en la junta de fideicomisarios del Área de Servicio 3, que administra el agua y el mantenimiento de caminos en la zona de Silver Creek Estates.

En la carrera por el asiento único de la junta superior, Derek Price lidera a John Nowoslawski por casi 20 votos.

Caroline Gleich, ex candidata demócrata al Senado, lidera en la carrera de la junta inferior, donde hay dos asientos en juego. Justin Shea ocupa el segundo lugar, con solo cinco votos de diferencia respecto al siguiente contendiente, John Ball, quien obtuvo 52 votos. Ashley O’Hara no está muy lejos, con 51 votos.

Resultados oficiales

Los resultados no serán oficiales hasta que las áreas voten para certificar sus elecciones. La fecha límite para hacerlo es el 18 de noviembre.

Puedes consultar los resultados más actualizados en el sitio web del vicegobernador.

Artículo traducido por Connor Hollison