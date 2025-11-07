La corte rechaza el reclamo de un propietario de tierras del condado de Summit sobre una “ruta para jeeps” en el rancho ganadero 910

Hasta donde se sabe, David Bernolfo no sabía que existía un pequeño terreno encerrado entre el 910 Cattle Ranch que compró en 1992 y el condado de Salt Lake.

Brianne Krysiak compró el lote de 23 acres en 2016 y seis años después demandó a Bernolfo para obtener acceso a él a través de un “sendero para jeeps” que conecta con East Canyon Road.

Poco después, el condado de Summit cerró un acuerdo de 55 millones de dólares para preservar el rancho como espacio abierto.

La demanda de Krysiak alegaba que tenía derecho a acceder a su propiedad por medio del 910, de lo contrario no podría darle uso.

El juez del Tercer Distrito, Richard Mrazik, no lo vio de esa manera en la corte el 6 de noviembre y negó la reclamación de Krysiak para obtener una servidumbre.

“Este fue un tema sumamente interesante. Honestamente, tomo esta decisión con el máximo de humildad,” dijo el juez. “No podría predecir de manera justa lo que haría un tribunal de apelaciones.”

3rd District Court La línea roja es el camino por el cual Krysiak propuso acceder a su propiedad. El sendero para jeeps asciende desde East Canyon Road (a la derecha) hasta la cresta occidental del 910 Cattle Ranch, en la línea del condado de Salt Lake (a la izquierda).

Las partes estaban negociando sobre un historial documental antiguo y confuso de ejecuciones hipotecarias y préstamos incumplidos.

En algún momento —según los documentos judiciales de Krysiak, ya sea en 1978 o 1988—, la parcela de 23 acres se separó del resto del rancho mientras cambiaba de propietario.

Ahora que Bernolfo está vendiendo a Summit County, el condado acordó encargarse de la demanda.

Summit County El rancho 910 Cattle se extiende hacia el oeste hasta la frontera con el condado de Salt Lake, casi llegando a Big Mountain. Alrededor de 1,800 de sus 8,576 acres se encuentran en el condado de Morgan.



Lo que señaló el condado es que en 1992 no existía un mapa electrónico práctico de todas las propiedades, como sí lo hay ahora .

Tampoco había números de parcela en ese entonces. Las propiedades se describen en papel mediante distancias físicas y puntos de referencia, como se hacía desde la antigua Inglaterra, usando el sistema de “metes and bounds”.

Summit County sostiene que no se podía esperar que Bernolfo notara que faltaban 23 acres en la descripción de linderos y medidas de su rancho. El dueño anterior del rancho no le informó sobre ningún “jeep trail” ni sobre esa parcela cuando la compró.

Jess Kirby El Great Western Trail atraviesa la cresta occidental del rancho 910 Cattle, en la línea divisoria entre los condados de Summit y Salt Lake.

Mrazik falló que el interés de Bernolfo sobre su tierra prevalecía sobre el interés de Krysiak de acceder a la parcela que compró años después.

“Fallar de otra manera crearía un caos absoluto en el estado de Utah”, dijo Mrazik. “Requeriría que los compradores de propiedades realizaran una búsqueda exhaustiva del título, y potencialmente, análisis de encuestas y mapas; para determinar si existen parcelas sin acceso en algún lugar que alguna vez estuvieron unidas a la propiedad que están comprando; y luego eliminar la posibilidad de que… [otro interés] todavía existiera o hubiera sido retirado por… partes que podrían estar muertas, desaparecidas, hace cientos de años.”

Krysiak tiene 30 días para apelar el fallo después de que Mrazik lo emita por escrito.

Summit County aún no ha cerrado la compra del 910 Cattle Ranch. Esto se ha retrasado en parte porque una subvención federal de $40 millones para el proyecto está detenida debido al cierre del gobierno en curso.

Summit County es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison