Park City Mountain ha renovado el contrato de arrendamiento para el telesilla Silver Star

El resort renovó a finales de octubre un contrato de arrendamiento de diez años con la Asociación de Propietarios de Silver Star.

“En lugar de esperar hasta el último minuto, sentimos que sería bueno ser socios con el resort Park City Mountain”, dijo Cary McMillan, miembro de la junta de Silver Star. “[La directora de operaciones] Deirdra Walsh y su equipo han sido fantásticos, y firmamos el contrato básicamente un año antes”.

El telesilla Silver Star es la gallina de los huevos de oro de la asociación de propietarios, ya que sus miembros administran todo el alojamiento y las actividades comerciales en la zona base del vecindario Thaynes de Park City.

“No pagamos para que Park City tenga el telesilla allí, y ellos no nos pagan a nosotros”, explicó McMillan. “Es un ganar-ganar. Nosotros tenemos la tierra y ellos tienen el telesilla”.

Park City Mountain depende de una red de contratos de arrendamiento para operar. Así es como funciona el Town Lift en Old Town .

Vail Resorts solo posee alrededor de 200 acres de la montaña directamente y arrienda el resto a afiliados de la corporación canadiense Talisker, que compró United Park City Mines.

El portavoz de Park City Mountain, John Kanaly, dice que algunas personas olvidan que hay una cuarta forma de subir a la montaña además de Mountain Village, Canyons Village y Town Lift.

No hay mucho estacionamiento —solo paradas de tránsito Green 2 y Blue 3— pero Silver Star fue en realidad la primera zona base.

“El túnel Spiro es donde subías por debajo de una montaña hasta Thaynes, y luego tomabas un ascensor hacia arriba”, dijo Kanaly. “Ahí es literalmente donde la gente empezó a esquiar en esta montaña por primera vez”.

Ahora los autobuses, las pizzerías y los senderos alrededor de la ciudad llevan nombres relacionados con el antiguo “metro de esquiadores”.

Artículo traducido por Connor Hollison