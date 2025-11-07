© 2025 KPCW

Park City Mountain ha renovado el contrato de arrendamiento para el telesilla Silver Star

KPCW | By Connor Thomas
Published November 7, 2025 at 3:34 PM MST
The Silver Star lift traverses the ridge above the base area of the same name.
Mitchell Elliott
/
KPCW
El telesilla Silver Star recorre la cresta sobre la zona base del mismo nombre.

El contrato de arrendamiento iba a expirar el próximo año, pero ahora se extiende hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de 2036.

El resort renovó a finales de octubre un contrato de arrendamiento de diez años con la Asociación de Propietarios de Silver Star.

“En lugar de esperar hasta el último minuto, sentimos que sería bueno ser socios con el resort Park City Mountain”, dijo Cary McMillan, miembro de la junta de Silver Star. “[La directora de operaciones] Deirdra Walsh y su equipo han sido fantásticos, y firmamos el contrato básicamente un año antes”.

El telesilla Silver Star es la gallina de los huevos de oro de la asociación de propietarios, ya que sus miembros administran todo el alojamiento y las actividades comerciales en la zona base del vecindario Thaynes de Park City.

“No pagamos para que Park City tenga el telesilla allí, y ellos no nos pagan a nosotros”, explicó McMillan. “Es un ganar-ganar. Nosotros tenemos la tierra y ellos tienen el telesilla”.

Park City Mountain depende de una red de contratos de arrendamiento para operar. Así es como funciona el Town Lift en Old Town.

Vail Resorts solo posee alrededor de 200 acres de la montaña directamente y arrienda el resto a afiliados de la corporación canadiense Talisker, que compró United Park City Mines.

El portavoz de Park City Mountain, John Kanaly, dice que algunas personas olvidan que hay una cuarta forma de subir a la montaña además de Mountain Village, Canyons Village y Town Lift.

No hay mucho estacionamiento —solo paradas de tránsito Green 2 y Blue 3— pero Silver Star fue en realidad la primera zona base.

“El túnel Spiro es donde subías por debajo de una montaña hasta Thaynes, y luego tomabas un ascensor hacia arriba”, dijo Kanaly. “Ahí es literalmente donde la gente empezó a esquiar en esta montaña por primera vez”.

Ahora los autobuses, las pizzerías y los senderos alrededor de la ciudad llevan nombres relacionados con el antiguo “metro de esquiadores”.

La fundación EpicPromise de Vail Resorts es patrocinadora financiera de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas