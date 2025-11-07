Los propietarios de viviendas en Utah podrían ver aumentos en sus cuotas bajo una nueva ley sobre incendios forestales

Proyecto de Ley 48, titulado “Modificaciones de la Interfaz Urbano-Forestal”, tiene como objetivo aumentar la concientización sobre los incendios forestales y pide a los propietarios que ayuden a mitigar sus riesgos.

Una interfaz urbano-forestal, o zona WUI , es un área donde las estructuras se encuentran con áreas silvestres no desarrolladas, como bosques. La División de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales de Utah dijo que estas áreas son más propensas a los incendios forestales y requieren medidas de seguridad específicas y estrategias de mitigación.

La nueva ley exige que los propietarios creen espacios defendibles alrededor de las estructuras, hagan mejoras que eviten la ignición del fuego y comprendan los riesgos de incendios forestales.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Durante los primeros dos años, los propietarios deberán pagar una tarifa fija basada en los metros cuadrados de su vivienda. Las tarifas cambiarán en 2028, cuando las propiedades serán evaluadas según los metros cuadrados y la probabilidad de sobrevivir a un incendio forestal.

Los funcionarios de silvicultura organizarán tres reuniones públicas en noviembre para compartir más información y responder las preguntas de los residentes.

La primera reunión será el jueves 6 de noviembre en Salt Lake City. Incluirá una presentación de 30 minutos seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Los interesados también podrán unirse a la reunión a través de Google Meet o YouTube.

Las siguientes reuniones serán en Richfield el 13 de noviembre y en Cedar City el 18 de noviembre. Todas las reuniones tendrán opciones virtuales.

