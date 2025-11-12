Los Amigos de la Biblioteca del Condado de Summit organizan su última venta de libros usados antes de mudarse al edificio de Skullcandy

La venta de libros usados semestral de los Amigos de la Biblioteca del Condado de Summit será la última en la sucursal de Kimball Junction. La presidenta de los Amigos, Sue Niblock, dice que la venta de tres días comienza el jueves por la tarde con una vista previa especial para los miembros.

“El jueves es de 4 p.m. a 7 p.m.”, dijo Niblock. “El viernes y el sábado son de 10 a.m. a 5 p.m. El jueves es la vista previa para los miembros. Cualquiera puede venir. Tendremos un mostrador al frente. Puedes unirte a los Amigos de la Biblioteca por solo $10 al año y luego puedes entrar de inmediato.”

Los compradores encontrarán libros de todos los géneros, desde ficción y no ficción popular hasta títulos juveniles.

Para quienes disfrutan de las sorpresas, Niblock dice que el grupo traerá de vuelta la función de “libros misteriosos”.

“Tenemos cajas y estarán etiquetadas según si son de misterio, romance o juvenil, y estarán todas envueltas y no sabrás qué hay dentro, y puedes comprarlas a precios de ganga, lo cual siempre es divertido”, dijo.

Los precios comienzan en $1 para los libros infantiles. Los libros de bolsillo para adultos también cuestan $1, y los de tapa dura $2. Los Amigos también venden bolsas grandes por $15 que se pueden llenar con tantos libros como quepan.

Aunque se recogen donaciones en las tres sucursales del condado, la mayoría proviene de la sucursal de Kimball Junction. Niblock dice que esas donaciones apoyan una variedad de programas, incluidos “One Book, One Community”, la serie de debates para adultos “Great Decisions” y siete pequeñas bibliotecas gratuitas alrededor del condado.

Las familias también pueden pasar el sábado por la mañana de 10 a.m. al mediodía para visitar a Pippi, la perrita lectora, que ayuda a los niños y nuevos lectores a ganar confianza.

El director de la Biblioteca del Condado de Summit, Dan Compton, dice que la biblioteca verá grandes cambios la próxima primavera cuando se traslade a la antigua sede de Skullcandy. El nuevo espacio casi duplicará el tamaño actual de la biblioteca.

“Algo que hemos querido durante años son algunas salas de estudio y pequeñas salas de conferencias para la gente”, dijo Compton. “Eso es lo principal que nos falta: esos espacios para que las personas puedan venir y tener un lugar agradable y tranquilo para trabajar si lo necesitan.”

Debido a la mudanza, Compton pide a los residentes que esperen antes de hacer grandes donaciones de libros hasta que la biblioteca reabra en su nueva ubicación.

“Si solo traen un libro, y es un libro nuevo, de 2025, lo aceptaremos”, dijo. “Probablemente podamos agregarlo a la colección. Pero si están trayendo cajas y cajas, ya tendremos suficiente que hacer moviendo una biblioteca como para estar moviendo más donaciones también.”

Aquí hay un enlace con más información sobre la venta de libros usados de esta semana.

Artículo traducido por Connor Hollison