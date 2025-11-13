© 2025 KPCW

Disminuyen las cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de SLC tras la reapertura del gobierno mientras el gobierno de EE. UU. reabre

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 13, 2025 at 4:17 PM MST
The "River Tunnel" connects Concourse A and B at the SLC Airport.
S. Zaybal
/
SLC International
El "River Tunnel" conecta las salas A y B en el Aeropuerto de SLC.

El gobierno federal reabrió el jueves después de que el presidente Donald Trump firmara un paquete de gastos para financiar las operaciones hasta enero.

Sin embargo, tomará tiempo para que algunas operaciones vuelvan a la normalidad, como el control del tráfico aéreo. El Aeropuerto Internacional de Salt Lake City afirma que la reducción de vuelos se mantiene en un 6%. Eso está por debajo de la reducción del 8% prevista para el jueves y del recorte del 10% programado para el viernes.

El jueves, se cancelaron 31 vuelos desde y hacia Salt Lake, muchos de ellos de SkyWest Airlines. El viernes, esa cifra bajó a 12 vuelos de llegada y salida cancelados.

El aeropuerto señala que podrían pasar un par de semanas antes de que el tráfico aéreo vuelva a la normalidad.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
