El Distrito Escolar de Park City añadirá un programa para estudiantes con autismo

La Junta de Educación del Distrito Escolar de Park City planea adoptar un nuevo plan de estudios para estudiantes de educación especial en preescolar y primaria temprana. El programa se llama Star Autism Support .

La Superintendente Lyndsay Huntsman dijo que otros distritos escolares de Utah utilizan este programa, lo cual será una primicia para Park City.

"Hemos visto un aumento en los estudiantes con autismo, y sabemos que nuestros estudiantes aprenden de diferentes maneras", dijo en el "Local News Hour" de KPCW el jueves . "Este programa en particular tiene una lección paso a paso para nuestros maestros, actividades prácticas, herramientas para ayudar a los estudiantes a comunicarse y formas de verificar el progreso".

La Coordinadora de Educación Especial, Kara Brechwald, dijo a la junta el martes que el programa es apropiado para niños con una capacidad cognitiva de 18 meses a 9 años de edad.

La Especialista en Comportamiento, Brittany Bly, dijo que un cambio en el programa preescolar este año ayudó al equipo de educación especial a reconocer que algunos estudiantes necesitaban ayuda adicional.

Este año, el equipo de preescolar del Distrito Escolar de Park City trasladó a todos los profesionales de apoyo educativo y a los estudiantes en programas de educación especial bajo un mismo techo.

"Poner a todos los estudiantes en Jeremy Ranch realmente nos ha ayudado a ver que hay mucha necesidad para estudiantes que tienen autismo de nivel dos o tres, que es más profundo, donde hay déficits en habilidades adaptativas, habilidades de comunicación, habilidades de pre-aprendizaje", dijo.

Brechwald dijo que la Primaria Trailside también tiene un grupo de estudiantes que necesitan apoyo similar. Entre el preescolar y la primaria, dijo que al menos 10 estudiantes se beneficiarían del plan de estudios Star.

Las familias pueden obtener más información en una conferencia virtual el 3 de diciembre a las 5:00 de la tarde. Los líderes del distrito compartirán cómo funciona el programa en las aulas y responderán preguntas.

Huntsman dijo que es probable que la junta apruebe el plan de estudios en su reunión del 16 de diciembre y podría implementarlo tan pronto como en enero.

Artículo traducido por Connor Hollison