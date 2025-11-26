¿Qué está abierto y cerrado para el Día de Acción de Gracias en el Wasatch Back?

En el Condado de Summit , la recolección de basura del jueves se retrasará hasta el viernes. En el Condado de Wasatch, algunos residentes deberán sacar los contenedores un día antes. La recolección del jueves será el miércoles y la recolección del viernes se retrasará hasta el lunes.

Las oficinas del condado y de la ciudad en todo el Wasatch Back estarán cerradas el jueves y el viernes por el feriado federal.

Las bibliotecas del Condado de Summit cierran temprano el miércoles y reabren el sábado. La Biblioteca del Condado de Wasatch está cerrada el jueves y el viernes.

La Biblioteca de Park City está cerrada el jueves y abrirá con horario limitado el viernes.

Para aquellos que buscan hacer ejercicio antes del banquete, el Park City MARC y el Basin Rec. Fieldhouse estarán abiertos hasta la 1:00 p.m. del jueves. La entrada al MARC será gratuita.

Las tiendas de licores en todo el estado están cerradas el Día de Acción de Gracias y reabren el viernes.

Las oficinas de correos también estarán cerradas por el feriado.

Artículo traducido por Connor Hollison