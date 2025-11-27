El Departamento de Salud del Condado de Wasatch insta a la vacunación ante la aparición de casos locales de sarampión

El Departamento de Salud del Condado de Wasatch anunció el 22 de noviembre que confirmó cinco casos de sarampión en estudiantes de la escuela secundaria local.

La portavoz del departamento de salud, Lana North, dijo que otros dos estudiantes están esperando los resultados de las pruebas, y es posible que surjan más casos.

"Por supuesto, podríamos esperar ver algunos casos adicionales", dijo el lunes. "Sin embargo, tenemos una tasa de vacunación de alrededor del 92% entre nuestros estudiantes de secundaria".

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el 95% de una comunidad debe estar vacunada para lograr la inmunidad colectiva, el umbral en el que es difícil que una enfermedad se propague.

Los estudiantes de Wasatch High School podrían haber estado expuestos al sarampión en la escuela entre el 14 y el 18 de noviembre, incluyendo una obra escolar el 15 de noviembre.

Una carta del departamento de salud, compartida por el distrito escolar con el personal y las familias, instó a cualquier persona sin dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) a quedarse en casa durante 21 días desde la última exposición conocida.

Mountainland Technical College, que ofrece algunas clases a estudiantes de Wasatch High, trasladó sus clases del campus Wasatch West a modalidad en línea esta semana para ayudar a prevenir la exposición.

North dijo que con la cercanía del Día de Acción de Gracias, es fundamental que las personas que están enfermas eviten propagar gérmenes.

"Esto es válido para cualquier tipo de enfermedad, no solo para el sarampión", dijo. "Primero, sea consciente de que el sarampión está cerca, por supuesto, pero segundo, si está enfermo, simplemente quédese en casa".

El sarampión se transmite por el aire y es altamente contagioso: nueve de cada 10 personas no vacunadas contraerán el virus si se exponen.

La vacuna MMR tiene un 97% de efectividad para prevenir el sarampión después de dos dosis. Una dosis es 93% efectiva.

Dos estudiantes vacunados se encuentran entre los que han contraído la enfermedad. North dijo que los casos de avance – infecciones en personas vacunadas – a veces pueden ocurrir, pero esas personas suelen tener síntomas más leves.

"Sus síntomas no son tan graves; son menos propensos a propagarlo a otras personas", dijo.

Los pacientes con sarampión pueden experimentar síntomas que incluyen fiebre alta, sarpullido, tos y más.

Cualquier persona con síntomas de sarampión debe llamar con anticipación antes de visitar un consultorio médico u hospital para evitar exponerse a otros.

La enfermedad puede tener complicaciones potencialmente mortales, incluyendo neumonía e hinchazón del cerebro.

Los niños menores de cinco años y las personas que están embarazadas o inmunocomprometidas son especialmente vulnerables al sarampión.

Aunque algunos síntomas pueden ser manejados, no existe un tratamiento específico para el sarampión.

North dijo que las vacunas MMR están disponibles en el Condado de Wasatch.

"La vacuna MMR está disponible en el departamento de salud en este momento", dijo. "Todas las farmacias locales la tienen, y también nuestros hospitales, si alguien está buscando obtener esa vacunación completa".

El CDC dice que el sarampión fue declarado eliminado en los Estados Unidos en 2000, gracias a las altas tasas de vacunación . Sin embargo, 2025 ha visto más de 1,700 casos a nivel nacional , tres de los cuales han sido mortales.

Artículo traducido por Connor Hollison