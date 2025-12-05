La Fundación Educativa de Park City demanda al cofundador del programa de becas

La Fundación Educativa de Park City y Tommy Tanzer firmaron un acuerdo de conciliación en agosto en medio de una disputa pública de meses sobre los cambios en el programa Bright Futures, del cual Tanzer fue cofundador en 2016.

La PCEF ahora dice que Tanzer violó ese acuerdo al comentar públicamente sobre la fundación educativa y el programa Bright Futures en noviembre.

Bright Futures ayuda a los estudiantes de secundaria de Park City a ser los primeros en sus familias en asistir y tener éxito en la universidad. Proporciona a los estudiantes becas y apoyo individualizado.

Tanzer y PCEF tuvieron un enfrentamiento público este año después de que él renunciara a la junta directiva de Bright Futures en enero e hiciera públicas sus preocupaciones sobre el futuro del programa.

Desde entonces, Tanzer ha revivido un programa de becas similar, Back to Our Roots. Él ayudó a fundar ese programa en 2006, aunque no estuvo activo mientras estuvo involucrado con Bright Futures.

En su demanda presentada el 2 de diciembre, la PCEF dice que los comentarios recientes de Tanzer han dañado su reputación y puesto en peligro su financiación de donantes. Busca una cantidad no especificada de daños monetarios que se determinará en el juicio en el Tribunal de 3er Distrito.

La fundación cita declaraciones de una entrevista que Tanzer concedió a TownLift antes de Live PC Give PC. Tanzer no menciona a la fundación por su nombre, pero dijo que "a diferencia de otras organizaciones benéficas educativas más grandes... el 100% de todos los fondos donados se destinan directamente a los esfuerzos de financiación" de su programa.

Los documentos judiciales también citan una carta al editor del 15 de noviembre en The Park Record, donde Tanzer agradeció a los partidarios de Back to Our Roots después del día anual de donaciones. Escribió que su programa está avanzando, "ahora que la fundación educativa ha redirigido su enfoque a través de su plan estratégico en 2024-25".

Según la demanda de la PCEF, el acuerdo de la organización sin fines de lucro con Tanzer le prohíbe "hacer más comentarios públicos o críticas a la PCEF, incluyendo, entre otros, el programa, las operaciones, las prácticas y los funcionarios de Bright Futures de la PCEF".

La demanda afirma que él no solo estaba comentando, sino también criticando a la PCEF.

Tanzer se negó a comentar el 3 de diciembre.

La Presidenta y CEO de la PCEF, Ingrid Whitley, dijo en un comunicado que "la Fundación Educativa de Park City está comprometida con la mejora de los estudiantes y educadores que apoyamos dentro del Distrito Escolar de Park City".

"Nuestro único objetivo es garantizar que se cumpla un acuerdo existente —donde las partes llegaron a un acuerdo para resolver un procedimiento por acoso—, para que podamos seguir enfocados en nuestra misión", agregó.

Después de que Tanzer se hiciera público en mayo, Whitley obtuvo una orden de protección temporal contra él. El tribunal de distrito desestimó el caso de acoso el 13 de agosto a petición de ambas partes, y según la demanda de la PCEF, firmaron el acuerdo de conciliación al día siguiente.

Tanzer especificó sus preocupaciones en una carta que él y otros miembros de la junta escribieron en enero. Les preocupaba que los estudiantes de Bright Futures no tuvieran continuidad entre la escuela secundaria y la universidad.

También dijeron que los esfuerzos para abordar los "desafíos más amplios que enfrentan los estudiantes en riesgo y de primera generación" y expandir el apoyo a más trayectorias postsecundarias —aunque admirables— diluirían la misión de servir a los estudiantes "listos para la universidad".

La fundación educativa dice que los cambios hacen que Bright Futures sea más inclusivo , por lo que puede llegar a 220 estudiantes de primera generación en Park City High School, en comparación con 75 en años anteriores.

La PCEF dice que el apoyo a los estudiantes universitarios seguirá siendo el mismo y que los participantes seguirán recibiendo entrenamiento individualizado.

Artículo traducido por Connor Hollison