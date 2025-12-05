Tormenta invernal trae nieve fresca a Wasatch Back a medida que los centros de esquí abren

Nieve y temperaturas bajo cero es lo que los lugareños pueden esperar durante el fin de semana, según el meteorólogo de ABC4, Cedric Haynes.

Es probable que la nieve más intensa caiga desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado.

"Veremos posibilidades intermitentes de nieve para Park City durante todo el día, con algo de nieve más fuerte llegando el viernes por la noche hasta la madrugada del sábado", dijo. "El valle de Heber verá esa nieve durante la mañana del viernes, mezclándose lentamente, potencialmente, con algo de lluvia para cuando lleguemos a la tarde del viernes".

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la tormenta podría dejar caer nieve en todo el Wasatch Back hasta la madrugada del domingo.

El servicio meteorológico pronostica un par de pulgadas a medio pie para elevaciones por debajo de los 5,500 pies. Las elevaciones más altas podrían ver de 6 pulgadas a un pie o más de nieve para el domingo.

En los cañones de Cottonwood, es posible que caigan de 1 a 2 pies, mientras que los Uintas podrían recibir de 8 pulgadas a un pie.

Haynes insta a los conductores a planificar con anticipación las condiciones invernales de las carreteras y los retrasos en el tráfico, ya que Park City Mountain y Deer Valley Resort abren el viernes.

"Mucha gente se dirige al Wasatch Back con algunas fechas de apertura de esquí que se acercan este fin de semana, sí, tenga en cuenta que será un impacto de viaje significativo a medida que transcurra este fin de semana", dijo.

Haynes dijo que la tormenta se aleja el domingo, secándose el lunes.

Artículo traducido por Connor Hollison