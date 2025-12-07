Deer Valley da la bienvenida a los primeros esquiadores de la temporada

Con una tormenta invernal llegando al Wasatch Back, Deer Valley Resort inauguró la temporada el viernes 5 de diciembre, mientras los copos de nieve revoloteaban alrededor de los madrugadores esquiadores.

Gerimae Sih, de 80 años, y su esposo estuvieron presentes en las festividades de Snow Park. Ella dijo que están encantados de comenzar otra temporada de esquí en Deer Valley.

"¿Parte favorita? ¡Es fantástica!", dijo sobre el resort. "Sabes, simplemente sigues la nieve".

Sih dijo que ha estado esquiando en Deer Valley desde que tiene memoria y espera encontrar buena nieve durante todo el invierno.

Lexi Banks vino al día de apertura desde Heber City, sosteniendo a su hijo pequeño envuelto en un traje de nieve. Su hija y su esposo también estaban listos para esquiar.

"Mi hija tiene seis años y ya es mejor esquiadora que yo", dijo. "Y este chico solo tiene cinco meses, así que probablemente esquiará el año que viene".

Banks dijo que está emocionada de que su familia pueda acceder a la montaña más fácilmente este invierno gracias a la expansión de East Village.

"Me encanta Flagstaff Mountain", dijo. "Mi esposo es bastante extremo, así que le encanta Empire Bowl y todas esas cosas. Pero nos encanta todo. También estamos emocionados por las cosas nuevas, para explorarlas".

Peter Kidd y tres amigos hicieron fila temprano el viernes por la mañana para ser los primeros en subir la silla a la montaña. Dijo que esa es una mañana de invierno típica para el grupo.

"Somos estas cuatro personas las que estamos aquí todos los días, primera silla, el 95% del tiempo", dijo.

Kidd dijo que esquió 134 días hace dos inviernos.

Ya exploró East Village en su bicicleta y espera experimentar el terreno con esquís en solo unas pocas semanas.

Grace Doerfler / KPCW El ambiente era festivo afuera de Snow Park Lodge el 5 de diciembre.

La temporada comenzó con tres telesillas y tres pistas. Deer Valley solo estuvo abierta para los poseedores de pases de temporada el viernes y da la bienvenida a todos los esquiadores el sábado.

La portavoz del resort, Emily Summers, dijo que Deer Valley abrirá más pistas de esquí a medida que siga cayendo nieve en el Wasatch Back. El resort planea tentativamente abrir East Village la semana del 22 de diciembre, si el clima lo permite.

La expansión agregará 80 nuevas pistas de esquí al mapa este invierno.

"Es algo increíble lo que ha hecho el equipo este año", dijo Summers. "Quiero decir, nadie instala siete telesillas en un verano y 10 en un año. Es increíble y emocionante".

Summers dijo que la tecnología avanzada de fabricación de nieve está ayudando a Deer Valley a aprovechar al máximo el clima frío.

Alrededor de 3,000 empleados trabajarán en la montaña este año, incluyendo casi 600 instructores de esquí.

Sih, la octogenaria, dijo que ha viajado a otros lugares para esquiar, incluso hasta Nueva Zelanda, pero nada se compara con Deer Valley.

"Mientras conducía esta mañana, le pregunté a mi esposo, me pregunto cómo será hoy, en comparación con cómo fue en Nueva Zelanda, lo cual no fue fantástico", dijo. "¡Absolutamente, por supuesto que va a ser mejor! Este es el hogar".

Deer Valley es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison