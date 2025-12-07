El Condado de Summit eliminará el impuesto vial para los residentes del norte de Chalk Creek

Un puñado de residentes en Upton, subiendo por Chalk Creek Road desde Coalville, cerca de Wyoming, han estado pagando $5,000 cada uno para mantener lo que es una carretera pública y pavimentada del condado.

Después de que alertaron al Consejo del Condado de Summit el otoño pasado, el personal comenzó gradualmente a reducir el presupuesto de mantenimiento de Chalk Creek Road de $773,000 para proporcionar un alivio provisional. Ahora están a punto de eliminar el impuesto por completo.

"Creo que antes tenía quizás un nivel de mantenimiento de 'Rolls Royce', y lo vamos a reducir para que sea más un Cadillac o un Kia, Honda", dijo el administrador del condado, Shayne Scott, a los miembros del consejo el 3 de diciembre.

El condado seguirá arando y manteniendo la superficie de Chalk Creek Road y absorberá los costos en el presupuesto de su Departamento de Obras Públicas.

Chalk Creek atraviesa lo que se conoce como Área de Servicio 8. El distrito fiscal se formó durante un boom petrolero en la década de 1980 y las compañías petroleras inicialmente cubrieron la mayor parte de los costos de mantenimiento.

Pero a medida que la producción de petróleo se ralentizó, la tierra de las compañías se volvió menos valiosa. Al mismo tiempo, las residencias en el área de servicio se dispararon en valor en comparación, y también lo hicieron sus facturas de impuestos.

Para 2024, nueve hogares durante todo el año estaban pagando un total combinado de $47,000 . El residente Tyler Orgill le dijo al consejo en ese momento que era el 57% de la factura total de impuestos del grupo.

Summit County El Área de Servicio 8 grava las propiedades dentro de los bordes negros con forma de número "1" para mantener Chalk Creek Road hasta Coalville (línea negra). Los funcionarios del condado dicen que solo nueve hogares que residen todo el año están dentro de los límites impositivos del área de servicio; muchos más viven más abajo en la carretera.

Ese impuesto vial ya no figura en el borrador del presupuesto del año fiscal 2026 del condado. El consejo votará sobre el presupuesto el 10 de diciembre.

La Presidenta del Consejo, Tonja Hanson, dijo que le gustaría simplemente gravar a las compañías petroleras y no a los residentes, pero que esa no es una opción legal en este momento.

"Legalmente, cualquiera que se encuentre en un área de servicio, están todos juntos en esto, kumbaya, ¿verdad?", dijo en el “Local News Hour” de KPCW el 4 de diciembre. "Y no se puede simplemente separar a algunas personas o algunas compañías que podrían permitirse un impuesto más alto, eso simplemente no es justo. Así que es todo o nada, y eso es desafortunado".

El Área de Servicio 8 no se disolverá todavía. Su presupuesto será simplemente cero.

Artículo traducido por Connor Hollison