Esquiadores y riders de Park City celebran el día de apertura en el resort

El viernes por la mañana, el personal del resort de Park City estrelló una botella de champán contra la Sunrise Gondola, y con eso, comenzó la temporada de invierno 2025-2026.

El resort abrió los telesillas tanto en Mountain Village como en Canyons Village. Los esquiadores más madrugadores en la fila de cualquiera de los lados llegaron a las 9 a.m. — del jueves.

"Seguimos intentando hacer cola, pero finalmente nos dejaron hacer cola a la 1 a.m.", se rió Adeline Aste, estudiante de South Summit High School. "Acampamos durante la noche".

A ella se unieron tres compañeros de clase y dos estudiantes de secundaria de Park City, cuyos amigos fueron los primeros en la silla de la Red Pine Gondola en el lado de Canyons de la montaña. Los adolescentes han conseguido ser los primeros en la silla dos años seguidos.

Sarah Ervin / KPCW Tom Oliver, Walt Gallagher, Chris Andrus y Richard Southam fueron la segunda silla.

“Este es mi último año necesario: conseguí Park City el año pasado, Canyons este año”, dijo el estudiante de último año Hudson Marsh en Canyons. Sus tres amigos planean hacer fila nuevamente el próximo año y lograr una racha de tres veces.

Detrás de los primeros riders de Payday estaba Tom Oliver, quien se jacta de una racha de 25 años haciendo fila para la primera silla. Pero siempre está contento con la segunda, ya que no implica acampar. Y en estos días, consigue un viaje gratis a la montaña.

“Soy muy afortunado. Vivo en Prospector. Tengo dos autobuses que llegan a la montaña: el 1 Rojo y el 5 Amarillo”, dijo.

Fue un año algo decepcionante para la gente que visitaba desde fuera de Utah, ya que los días de apertura en todas partes se retrasaron por falta de nieve.

La familia Adams —Mark, Ben y Rich de Illinois, Michigan y Florida— reservó su viaje de esquí en junio. Fue una ganga relativa, pero una apuesta, y llegaron el fin de semana pasado.

“Iba a venir de cualquier manera. Así que mucho jacuzzi, mucho caminar”, dijo Mark Adams mientras subía al Saddleback Express. “Ahora, feliz de tener un día de esquí”.

Una vez que la Madre Naturaleza cumplió, Park City Mountain pudo estrenar la nueva Sunrise Gondola en Canyons, que según dicen es la primera telecabina para 10 personas de Utah.

Connor Thomas / KPCW Esquiadores y riders hacen fila para la apertura de la Sunrise Gondola en el día de la inauguración, 5 de diciembre de 2025.

Durante la gran ceremonia de apertura, los funcionarios del resort entregaron a las organizaciones sin fines de lucro locales PC Tots y Early Childhood Alliance un cheque de $200,000, y los preescolares tomaron el primer viaje ceremonial.

“Tengo que agradecer a todos los que hicieron posible este proyecto, a los equipos de operaciones, algunos de los cuales están aquí conmigo hoy, a nuestros socios de construcción, a nuestros amigos de CVMA, a nuestros vecinos de Canyons Village y a la comunidad de Park City en general”, dijo Sara Huey, Directora de Asuntos Comunitarios y Gubernamentales de Park City Mountain. “Este fue un esfuerzo masivo y de varios años”.

Sunrise ahora deja a los visitantes en el otro lado de Red Pine Lodge desde la Red Pine Gondola, proporcionando una tercera forma de llegar a la mitad de la montaña desde el área base de Canyons Village.

Los telesillas en funcionamiento de Park City Mountain el 5 de diciembre incluyeron Red Pine, Sunrise, Payday, Saddleback, First Time y High Meadow, además de las alfombras mágicas.

Se abrirá más terreno a medida que el clima lo permita.

La fundación EpicPromise de Vail Resorts es un patrocinador financiero de KPCW.

Sarah Ervin de KPCW contribuyó a este informe.

Artículo traducido por Connor Hollison