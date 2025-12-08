© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Park City abrirá solicitudes para el asiento vacante en el consejo

KPCW | By Sydney Weaver
Published December 8, 2025 at 7:49 AM MST
Sydney Weaver
/
KPCW

Funcionarios de Park City dicen que el proceso de solicitud para una vacante en el consejo municipal se abrirá a los lugareños tan pronto como el alcalde electo Ryan Dickey renuncie formalmente.

Dickey, quien ocupa uno de los cinco asientos del consejo, fue elegido por los votantes como el próximo alcalde de la ciudad en noviembre. Se espera que renuncie formalmente después de la reunión del consejo del 18 de diciembre.

La ley de Utah le otorga al consejo 30 días para nombrar a un residente calificado para ocupar el asiento de Dickey hasta que su mandato expire en enero de 2028.

La ciudad también debe proporcionar al menos 14 días de aviso público antes de que el consejo realice entrevistas con los candidatos durante una reunión pública abierta.

Se espera que las solicitudes se abran para el 23 de diciembre y se aceptarán hasta el 5 de enero.

Los solicitantes elegibles deben ser votantes registrados de Park City, tener una residencia principal dentro de los límites de la ciudad y haber vivido en la ciudad durante al menos un año antes de su nombramiento.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver