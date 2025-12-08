Park City abrirá solicitudes para el asiento vacante en el consejo

Dickey, quien ocupa uno de los cinco asientos del consejo, fue elegido por los votantes como el próximo alcalde de la ciudad en noviembre. Se espera que renuncie formalmente después de la reunión del consejo del 18 de diciembre.

La ley de Utah le otorga al consejo 30 días para nombrar a un residente calificado para ocupar el asiento de Dickey hasta que su mandato expire en enero de 2028.

La ciudad también debe proporcionar al menos 14 días de aviso público antes de que el consejo realice entrevistas con los candidatos durante una reunión pública abierta.

Se espera que las solicitudes se abran para el 23 de diciembre y se aceptarán hasta el 5 de enero.

Los solicitantes elegibles deben ser votantes registrados de Park City, tener una residencia principal dentro de los límites de la ciudad y haber vivido en la ciudad durante al menos un año antes de su nombramiento.

