El Gobernador de Utah convoca una sesión especial sobre el proyecto de ley sindical y la redistribución de distritos

Durante la sesión , se espera que los legisladores republicanos revoquen un controvertido proyecto de ley que limita los sindicatos de empleados públicos, algo que podría suceder si el proyecto de ley llega a la boleta electoral de 2026.

The Salt Lake Tribune informa que los grupos laborales gastaron previamente $3 millones reuniendo un cuarto de millón de firmas con la esperanza de revertir la ley antisindical.

Los legisladores también podrían posponer el período de presentación de candidaturas. Esto les daría tiempo para pedir a la Corte Suprema de Utah que anule un nuevo mapa congresional ordenado por la corte que, según dicen, crea un asiento con tendencia demócrata.

Los legisladores también podrían proponer una nueva enmienda constitucional que debilitaría los derechos de los ciudadanos a las iniciativas de votación.

La sesión especial comienza a las 6 p.m. el 9 de diciembre.

Artículo traducido por Connor Hollisone