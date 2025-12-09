© 2025 KPCW

El Gobernador de Utah convoca una sesión especial sobre el proyecto de ley sindical y la redistribución de distritos

KPCW | By Sydney Weaver
Published December 9, 2025 at 8:44 AM MST
FILE - Utah Gov. Spencer Cox speaks at his monthly news conference held at the Eccles Broadcast Center in Salt Lake City, Sept. 19, 2024.
Isaac Hale
/
AP Pool / The Deseret News
ARCHIVO - El Gobernador de Utah, Spencer Cox, habla en su conferencia de prensa mensual celebrada en el Eccles Broadcast Center en Salt Lake City, 19 de septiembre de 2024.

El Gobernador de Utah, Spencer Cox, ha programado una sesión especial el martes 9 de diciembre para discutir algunos proyectos de ley aprobados el año pasado.

Durante la sesión, se espera que los legisladores republicanos revoquen un controvertido proyecto de ley que limita los sindicatos de empleados públicos, algo que podría suceder si el proyecto de ley llega a la boleta electoral de 2026.

The Salt Lake Tribune informa que los grupos laborales gastaron previamente $3 millones reuniendo un cuarto de millón de firmas con la esperanza de revertir la ley antisindical.

Los legisladores también podrían posponer el período de presentación de candidaturas. Esto les daría tiempo para pedir a la Corte Suprema de Utah que anule un nuevo mapa congresional ordenado por la corte que, según dicen, crea un asiento con tendencia demócrata.

Los legisladores también podrían proponer una nueva enmienda constitucional que debilitaría los derechos de los ciudadanos a las iniciativas de votación.

La sesión especial comienza a las 6 p.m. el 9 de diciembre.

Artículo traducido por Connor Hollisone
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver