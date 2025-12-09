Las sedes olímpicas de Wasatch Back aumentarán las competiciones mundiales antes de los Juegos

El director ejecutivo del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Utah, Brad Wilson, visitó el Utah Olympic Park (UOP) en Kimball Junction el 5 de diciembre.

Dijo que está animado por la colaboración entre la ciudad y el condado después de las conversaciones con la alcaldesa de Park City, Nann Worel, y el vicepresidente del Consejo del Condado de Summit, Canice Harte. Wilson dijo que también habrá formas para que los residentes se involucren.

"Así que estén atentos a eso, incluso, a medida que nos acerquemos a los Juegos en el 34, habrá una mayor frecuencia de 'eventos de prueba'", dijo Wilson. "La gente puede venir a verlos, ser voluntarios para ellos, y todo eso será parte de la estrategia mientras pensamos en esta comunidad".

Los eventos en las sedes olímpicas como Park City Mountain, Deer Valley Resort y el UOP ayudarán a los líderes cívicos a ver qué funciona y qué no antes de que regresen los Juegos.

Y Wilson dijo que también ayuda a los atletas de todo el mundo que querrán probar las sedes antes del día de la competencia.

"A medida que nos acerquemos a los Juegos en el 34, verán que más de las federaciones internacionales y los organismos rectores nacionales querrán hacer más eventos aquí para preparar a sus atletas para los Juegos en el 34", dijo.

Los patinadores de velocidad regresaron al Olympic Oval en Kearns para una competencia de copa mundial en noviembre, por ejemplo. Los especialistas en aéreos y mogul regresarán a Deer Valley en enero.

Kristine Weller / KPCW Líderes locales y estatales hablaron sobre los planes de los Juegos Olímpicos en el Utah Olympic Park el 5 de diciembre de 2025. (De izquierda a derecha: Miembro del Consejo del Condado Canice Harte, director ejecutivo del comité directivo Brad Wilson, alcaldesa de Park City Nann Worel).

Incluso a ocho años de distancia, Harte dijo que las iniciativas de transporte ocupan un lugar destacado en la lista de prioridades del gobierno local.

"Y cómo vamos a mover a la gente no solo para los Juegos, que obviamente es un momento crítico, sino realmente en la vida cotidiana antes de los Juegos y después", dijo el miembro del consejo del condado.

Dijo que los equipos de comunicaciones y emergencia de Park City y el Condado de Summit quieren asegurarse de que están listos para manejar la seguridad y la logística tras bambalinas de ser anfitriones de los Juegos Olímpicos también.

Los líderes estatales y locales enfatizaron que están colaborando desde temprano en el proceso de planificación para asegurar que Utah ofrezca unos exitosos Juegos de Invierno de 2034.

Kristine Weller de KPCW contribuyó a este informe.

Artículo traducido por Connor Hollison