Las renovaciones de la histórica Centennial House de Park City están en marcha, se esperan impactos en el tráfico

La Centennial House, antes conocida como la Pensón Durkin (Durkin Boarding House), fue una importante fuente de vivienda durante la era minera y los primeros días de esquí de Park City. Pero el edificio histórico en 176 Main Street ha permanecido vacío durante más de dos décadas.

En ese tiempo, el edificio se había vuelto inhabitable y fue condenado en 2007 por razones de seguridad.

En junio, la Junta de Preservación Histórica de Park City aprobó un plan para revivir el edificio de 124 años de antigüedad. El constructor local Pete Olson y su compañía PJ Builders están realizando el trabajo.

“El plan era quitar el revestimiento histórico y los elementos históricos del exterior, y luego demoler todo el edificio”, dijo Olson. “Luego lo replicaremos, así que vamos a reconstruirlo exactamente en el mismo lugar, con las mismas dimensiones”.

Olson dijo que la demolición fue necesaria ya que gran parte del interior era irrecuperable debido a moho, daños por agua y otros problemas. La demolición se completará la próxima semana.

PJ Builders La Centennial House de Park City está siendo demolida y luego reconstruida para que el histórico edificio de upper Main Street pueda tener una nueva vida.

Pero el trabajo no se detendrá ahí. Olson dijo que se espera que la construcción continúe durante el invierno. Una vez que se retire el edificio antiguo, el proyecto procederá de manera muy similar a una construcción nueva, con sistemas de plomería y electricidad completamente nuevos.

Durante toda la construcción, también es probable que haya impactos en el tráfico en upper Main Street.

"Estamos tratando de mitigar eso tanto como sea posible, pero sí, dado que Main Street apenas tiene el ancho de un carril frente al Centennial Building, ese será uno de nuestros grandes desafíos", dijo Olson.

Se espera que el proyecto se complete en alrededor de 18 meses.

Una vez terminada , la casa tendrá seis dormitorios, siete baños y un garaje para un automóvil a un lado del edificio.

Artículo traducido por Connor Hollison