Esquiador rescatado tras quedar atrapado en un barranco durante la noche

La Oficina del Sheriff del Condado de Rich recibió un mensaje de texto al 911 alrededor de las 4:30 p.m. del domingo 7 de diciembre. Era de una mujer de 22 años que se deslizó hacia el barranco mientras esquiaba el backcountry sobre Bear Lake.

Ella dijo que había estado atrapada desde la 1 p.m. y que había perdido contacto con el hombre de 20 años que esquiaba con ella.

El equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Rich utilizó un dron para encontrar a la mujer en el difícil terreno, pero las tormentas impidieron que el Departamento de Seguridad Pública de Utah la rescatara hasta las 4:15 a.m. del lunes.

Ella no resultó gravemente herida y el hombre que esquiaba con ella fue encontrado sano y salvo la noche anterior.

