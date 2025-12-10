Esquiador rescatado tras quedar atrapado en un barranco durante la noche
Una esquiadora ha sido rescatada de un barranco en el Condado de Rich después de estar atrapada durante casi 15 horas.
La Oficina del Sheriff del Condado de Rich recibió un mensaje de texto al 911 alrededor de las 4:30 p.m. del domingo 7 de diciembre. Era de una mujer de 22 años que se deslizó hacia el barranco mientras esquiaba el backcountry sobre Bear Lake.
Ella dijo que había estado atrapada desde la 1 p.m. y que había perdido contacto con el hombre de 20 años que esquiaba con ella.
El equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Rich utilizó un dron para encontrar a la mujer en el difícil terreno, pero las tormentas impidieron que el Departamento de Seguridad Pública de Utah la rescatara hasta las 4:15 a.m. del lunes.
Ella no resultó gravemente herida y el hombre que esquiaba con ella fue encontrado sano y salvo la noche anterior.
Artículo traducido por Connor Hollison