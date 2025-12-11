Vail quiere impulsar los boletos de un solo día a medida que las ventas del Epic Pass se estabilizan

El CEO de Vail Resorts, Rob Katz, dice que no anticipa extender la fecha límite de compra para el Epic Pass, que salió del mercado este año el 4 de diciembre.

Pero Vail está experimentando con más opciones y precios de compra, anunciando el 9 de diciembre un descuento del 30% en pases de esquí de un solo día comprados con un mes de antelación.

Durante la llamada de resultados del primer trimestre de la compañía el 10 de diciembre, Katz reconoció que las ventas de boletos de remonte de un solo día están disminuyendo en los resorts propiedad y operados por Vail.

Esto estuvo bien mientras las ventas del Epic Pass crecían, pero no es exactamente lo que esperan los ejecutivos de Vail ahora que las ventas de pases de temporada se han estabilizado .

"Creo que fue una cosa ver cómo la afluencia de boletos de remonte disminuye cuando estábamos aumentando drásticamente las unidades de pase. Pero en la medida en que estamos viendo un crecimiento más, ya sabes, maduro en los pases de temporada, deberíamos ver un crecimiento en los boletos de remonte", dijo el director ejecutivo a los inversores.

La estrategia de Vail para revivir las ventas de boletos de remonte incluye el nuevo descuento de un mes de antelación, pases de "amigo" (buddy passes) a mitad de precio para los titulares del Epic Pass y marketing, especialmente a través de las redes sociales.

La compañía ha enmarcado el menú de descuentos en expansión como un esfuerzo para hacer que el esquí sea más "accesible". Los boletos de día a precio completo costarán más de $300 en Park City Mountain, Vail Mountain y Whistler-Blackcomb en la Columbia Británica este invierno.

Aunque las ventas del Epic Pass continúan a la baja —Vail vendió 2% menos este año en comparación con la temporada de esquí 2024–2025— los precios más altos lo están compensando.

Los ingresos del Epic Pass para 2025-2026 han aumentado un 3% interanual.

El informe para accionistas del primer trimestre de Vail atribuye la caída en el volumen de ventas a los mercados locales de “acceso en automóvil” en Colorado, Utah y Tahoe. Esto incluiría el área metropolitana de Park City y Salt Lake City.

Pero como indicó la directora financiera Angela Korch, las estadísticas de principios de temporada están enturbiadas por el clima cálido y la falta de nieve.

"La nevada también se redujo casi un 60% en comparación con el año anterior en nuestros resorts del oeste de Norteamérica, lo que probablemente afectó las ventas de pases locales cerca del final del período de venta", dijo.

Katz enfatizó a los inversores que cualquier cambio que Vail pueda hacer "tarda unos años en penetrar en la psique del huésped".

El precio de las acciones de Vail Resorts Inc. ha disminuido en más de $100 por acción en los últimos tres años.

El precio bajó de $145 a alrededor de $140 en las primeras operaciones del día antes de la llamada de resultados del 10 de diciembre. La acción se estabilizó en alrededor de $142 en las operaciones fuera del horario. El dividendo trimestral actual de Vail es de $2.22.

El principal competidor de Vail y propietario de Deer Valley Resort, Alterra Mountain Company, es de propiedad privada y no cotiza en bolsa.

