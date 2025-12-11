Mujer admite esquema multimillonario de pases de esquí en Utah

Jamilla Greene, de 34 años, fue acusada de fraude electrónico, punible con hasta 20 años de prisión y multas significativas.

Según documentos judiciales, Greene y sus coconspiradores robaron dinero de personas al vender fraudulentamente pases "con descuento" de Ikon, Epic y de resorts desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2024.

Como parte del esquema, Greene anunciaba pases con descuento a través de publicaciones en línea dirigidas cerca de los resorts de Utah. Cuando alguien respondía, Greene utilizaba tarjetas bancarias robadas para comprar pases a precio completo a nombre de ellos.

Ella cobraba el pago por los pases fraudulentamente descontados en plataformas electrónicas como Venmo, PayPal, Zelle y Apple Pay, y luego depositaba el dinero en su propia cuenta.

Cuando las personas denunciaban los cargos fraudulentos en sus tarjetas de crédito, los resorts eran notificados y luego cancelaban los pases.

La Fiscal Federal Melissa Holyoak del Distrito de Utah dijo que el “esquema de varios años y multimillonario no solo fue víctima de los resorts de esquí de Utah, esquiadores y snowboarders, e individuos cuya información de tarjeta bancaria fue robada, sino que podría impactar la confianza de los entusiastas de la nieve que buscan pases anualmente para visitar nuestros resorts".

Ella dijo: "El fraude en cualquier forma no será tolerado, y es mi prioridad seguir trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley para investigar y enjuiciar a las personas involucradas y buscar justicia para las víctimas".

Greene será sentenciada el 24 de febrero en Salt Lake City.

Un segundo residente de Carolina del Sur fue acusado el miércoles en el esquema. Jonathan Rembert, de 41 años, fue acusado por un gran jurado federal por múltiples delitos de robo de identidad y delitos financieros. Su comparecencia inicial ante el tribunal es el 7 de enero en Salt Lake City.

Artículo traducido por Connor Hollison