Un residente de Park City sube al podio en la Copa del Mundo de luge en su ciudad natal

Ashley Farquharson obtuvo el bronce en el evento individual femenino el 13 de diciembre, mientras que su compañera de equipo, Summer Britcher, ganó el oro.

Otros dos residentes de Park City compitieron: Emma Erickson, quien quedó en el puesto 22 en el individual femenino, y Matthew Greiner, quien se ubicó en el lugar 18 en el individual masculino.

El luge es un deporte de deslizamiento que se desarrolla en la misma pista que el bobsled, y los atletas pueden alcanzar velocidades de más de 90 millas por hora.

Alrededor de 120 atletas de 24 países compitieron en el Parque Olímpico de Utah en la Copa del Mundo el 12 y 13 de diciembre.

La gira de la Copa del Mundo continúa en Lake Placid antes de dirigirse a Europa.

El equipo de EE. UU. se anunciará antes de los Juegos de Invierno que comienzan el 6 de febrero en Italia.

