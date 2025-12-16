© 2025 KPCW

Un residente de Park City sube al podio en la Copa del Mundo de luge en su ciudad natal

KPCW | By Grace Doerfler
Published December 16, 2025 at 2:19 PM MST
Americans Summer Britcher (left) and Ashley Farquharson (right) podiumed at the 2025 EBERSPÄCHER Luge World Cup in Park City, where Farquharson grew up.
Michael Kristen
/
International Luge Federation
Las estadounidenses Summer Britcher (izquierda) y Ashley Farquharson (derecha) subieron al podio en la Copa del Mundo de Luge EBERSPÄCHER 2025 en Park City, lugar donde creció Farquharson.

El equipo de EE. UU. obtuvo el oro y el bronce en la Copa del Mundo de luge en el Parque Olímpico de Utah durante el fin de semana.

Ashley Farquharson obtuvo el bronce en el evento individual femenino el 13 de diciembre, mientras que su compañera de equipo, Summer Britcher, ganó el oro.

Otros dos residentes de Park City compitieron: Emma Erickson, quien quedó en el puesto 22 en el individual femenino, y Matthew Greiner, quien se ubicó en el lugar 18 en el individual masculino.

El luge es un deporte de deslizamiento que se desarrolla en la misma pista que el bobsled, y los atletas pueden alcanzar velocidades de más de 90 millas por hora.

Alrededor de 120 atletas de 24 países compitieron en el Parque Olímpico de Utah en la Copa del Mundo el 12 y 13 de diciembre.

La gira de la Copa del Mundo continúa en Lake Placid antes de dirigirse a Europa.

El equipo de EE. UU. se anunciará antes de los Juegos de Invierno que comienzan el 6 de febrero en Italia.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Grace Doerfler
KPCW Wasatch County reporter
See stories by Grace Doerfler